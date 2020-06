Ahora que el autógrafo pasó de moda y la selfie no resiste al distanciamiento social, los famosos encuentran en los saludos y las videollamadas otras formas de estar en contacto con sus fans y de paso ganar dinero Crédito: Shutterstock

Las medidas de aislamiento y distanciamiento social que se tomaron a nivel global están impactando en muchos ámbitos, incluyendo la cultura y el entretenimiento. La cancelación de convenciones y encuentros de fanáticos, por ejemplo, privó a muchos actores, músicos y mediáticos de algunas de sus principales fuentes de ingresos pero está fomentando el crecimiento de plataformas como Cameo o Famosos.com , que permite que celebridades cobren por saludos en videos o por charlas privadas. "Queremos que las selfies con las estrellas se vuelvan tan relevantes como antes eran los autógrafos", le dijeron sus creadores a LA NACION .

En la era de las redes sociales, el contacto con las grandes estrellas de Hollywood, los astros de la TV y los deportistas más populares parece estar a un clic de distancia, pero no siempre es tan sencillo: incluso en aquellas celebridades muy activas en sus cuentas de Instagram o Twitter, la interacción rara vez excede un like o alguna respuesta. Los fanáticos siempre quieren más.

Las convenciones como ComicCon, D23 o Star Wars Celebration, por ejemplo, habían conseguido capitalizar esta necesidad de estar cerca de los famosos con charlas y breves encuentros personales para tomarse una foto. En la Argentina Comic-Con , por ejemplo, se presentaron en los últimos años desde Luc Besson hasta estrellas de la saga Game of Thrones, Harry Potter o Stranger Things . Además de verlos en paneles, era posible comprar pases que garantizaban una foto con ellos y, si había suerte, incluso un abrazo. La crisis del COVID19, sin embargo, obligó a suspender todos estos encuentros a nivel global o a posponerlos para finales de 2020.

Saludos personalizados

Así, el contacto entre fans y celebridades debió volverse exclusivamente virtual gracias a la plataforma Cameo , que permite comprar saludos personalizados de deportistas como Mike Tyson o actores como Ernie Hudson, de Los Cazafantasmas o Sean Astin de la trilogía de El Señor de los Anillos pero también de personajes secundarios de la TV como "soup nazi" de Seinfeld o glorias pasadas de la música como Debbie Gibson o Lisa Loeb.

Los videos personalizados cuestan entre 25 y 500 dólares, dependiendo de quién sea la celebridad, y tardan un promedio de 7 días en obtenerse. Se debe completar un formulario con ciertos datos -por ejemplo, si es un saludo de cumpleaños, el nombre y edad, o cualquier información que el usuario crea que es necesaria- y la plataforma envía un link desde donde se puede compartir el clip o descargarlo. Cada famoso pone el precio que cree que vale su saludo, y la plataforma le agrega un 25% de recargo por proveer el servicio.

"Cameo nació oficialmente en marzo de 2017 después de que Steven Galanis, Devon Townsend y Martin Blencowe vieron la oportunidad de convertir la selfie con estrellas en los autógrafos modernos. Así, crearon el primer marketplace para que los fanáticos interactúen con talentos y celebrities de todo el mundo en forma de mensajes de video personalizados", le dijeron sus fundadores a LA NACION .

Hoy Cameo cuenta con 40 mil famosos disponibles, incluyendo actrices y actores, atletas, personalidades del mundo de la música, comediantes de stand up, influencers y protagonistas de reality shows. La meta original de la plataforma -"que las selfies se vuelvan tan relevantes como antes eran los autógrafos"- fue mutando con el tiempo y en plena pandemia, se volvió incluso más relevante. De hecho, en el último mes hubo un aumento del 78% de celebridades que se sumaron a la plataforma y se vendieron un 30% de videos. Desde marzo hasta hoy, Cameo duplicó su ventas y sumó la opción de videollamadas por Zoom.

Y es que, según sus creadores, la plataforma está viviendo un verdadero renacimiento con el encierro: "Cameo ha visto miles de talentos unirse a la plataforma a raíz de cancelaciones de espectáculos relacionados con COVID-19 y pedidos de quedarse en casa. Además, varias celebridades se unieron a Cameo como una forma de recaudar fondos para organizaciones que necesitan ayuda en tiempos de coronavirus. Sólo en abril, el programa ' Cameo Cares ' recaudó más de 750.000 dólares para organizaciones benéficas relacionadas con COVID-19".

Famosos.com

Algo similar está sucediendo con Famosos.com , una plataforma latina que también encontró un nicho en los saludos virtuales. Andrés Cohen, uno de sus fundadores, le explicó a LA NACIÓN que "la empresa nació en agosto del 2019, cuando quería hacerle un regalo de cumpleaños a mi padre y me encontré con este novedoso concepto. Sin embargo, durante mi búsqueda no conseguí ninguna plataforma que tuviera a los famosos favoritos de mi padre, también me di cuenta de que en las plataformas existentes no habían famosos hispanos. Es por eso que identifiqué una oportunidad única para crear una plataforma que agrupara al talento de habla hispana en un solo lugar".

Cohen, junto con Heinz Sohm, creó entonces Famosos.com, una plataforma de celebridades que en menos de un año de vida ya tiene un catálogo de 300 celebridades de más de 15 países. "Los famosos más demandados en la plataforma son el Pibe Valderrama, Fernando Fiore y Victor Muñoz, además, recientemente se sumó Rolando Schiavi, quien ha tenido un impacto muy positivo en nuestra comunidad", puntualizó el emprendedor.

En el caso de "el Flaco" Schiavi, un video personalizado del ídolo de Boca cuesta 15 dólares y la totalidad de lo que recauda se dona al Hospital de Lincoln. Además de esta faceta solidaria, ya que es posible donar la totalidad de los ingresos o parte de ellos a algún proyecto o fundación, Famosos.com también es una oportunidad laboral para celebridades que son reconocidas por antiguos roles, pero hoy ya no están activas en los sets de televisión o en las canchas. "Con el aislamiento por el Covid-19, muchos de los contratos tradicionales se perdieron o se aplazaron. Esto ha obligado a las celebridades a reinventarse y buscar opciones alternativas de monetización. Famosos.com es precisamente la herramienta perfecta para generar ingresos por medio de experiencias digitales", explicó Cohen.

La Argentina tuvo un emprendimiento muy similar en 2017, la plataforma Idolizate , que buscaba conectar a sus usuarios con 40 celebridades locales, incluyendo a deportistas y figuras de la farándula local. En ese momento, los saludos de cumpleaños costaban $500 y un video más extenso podían alcanzar $3000. Con un catálogo de talentos que incluían a Guillermo Coppola, Moria Casán, Ángel de Brito, Luciano "el Tirri" Giugno y Jimena Cyrulnik, entre otros; también se podían comprar camisetas autografiadas por Fernando Gago y Leonardo Ponzio a $ 4500 o desafiar al mencionado Schiavi a un partido de golf.

"La gente tiene ídolos y por este motivo pensamos en ofrecerles la oportunidad de acercarse a ellos para obtener lo que desean. En Idolizate, el fan podrá obtener un video saludo de cumpleaños, una camiseta firmada autenticada, participar en una clínica deportiva, encuentros con su ídolo. También podrá realizar viajes y solicitar videos a pedido, además de otras experiencias personalizadas", explicó en su momento Alejandro Sas .

Si bien el emprendimiento logró una inversión inicial de US$ 500.000, no logró ser redituable. En algunos encuentros con otros emprendedores, Sas habría culpado a la cierta idiosincracia argentina que lograba evadir la plataforma para conseguir gratis el saludo o el video mediante un amigo o un conocido en común con el famoso. Tres años más tarde y pandemia mediante, quizá hoy hubiese sido un buen negocio. Después de todo, algunos ya hablan de la "economía de la pasión" para hablar de estas nuevas plataformas que permiten una relación directa con los seguidores que pagan a cambio de servicios más sofisticados.