San Patricio 2026: cuándo es y qué promociones se pueden aprovechar

La edición de San Patricio 2026 se celebra este martes 17 de marzo y quienes deseen formar parte de este particular festejo podrán conocer qué promociones se pueden aprovechar en la jornada.

Las actividades y promociones para festejar San Patricio Blossom

Como sucede cada año el color verde, los tréboles y los vasos de cerveza son el fiel reflejo de la conmemoración del Día de San Patricio en nuestro país.

Aunque la historia indica que este santo se veneraba en Irlanda, con los años la festividad se fue expandiendo en todo el mundo, e incluso, en los bares de la ciudad de Buenos Aires se ofrecen promociones y descuentos y se realizan actividades especiales para la fecha.

Las actividades para celebrar San Patricio 2026

Según figura en la cuenta de redes sociales de la Asociación Argentina Irlandesa, el desfile de San Patricio se realizará este fin de semana. “Si bien la festividad es el 17 de marzo, a fin de facilitar la asistencia de más personas, se pasa al fin de semana más cercano. Comprometieron su asistencia bandas de gaiteros, la Banda de la Armada Argentina, distintas asociaciones, grupos y público en general”. De esta manera, el desfile se llevará a cabo este domingo 15 de marzo, a las 16 horas, en la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro.

Qué promociones aprovechar en San Patricio 2026

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, desde el viernes 13 y hasta el martes 17 de marzo, algunos bares ofrecen 2x1 en cervezas, menús especiales y descuentos de hasta el 30% en el total de los consumos.

Los bares ofrecen promociones por San Patricio Freepik

Cuál es el origen de la festividad de San Patricio

La fecha recuerda a Patricio de Irlanda, también conocido como San Patricio, quien trabajó en la expansión del Evangelio por Europa. Es considerado como el patrono de Irlanda por su labor y convicción de fe en la isla. Falleció el 17 de marzo del año 461, no fue hasta 1631 que la Iglesia estableció una fecha en su honor. Con el paso de los años y gracias a la inmigración de irlandeses a Estados Unidos, se comenzó a asociar esta fecha a ciertas tradiciones de la cultura celta.

Los ciudadanos comenzaron a reunirse durante este día en recuerdo del santo patrono para compartir un tiempo con sus seres queridos, comer alguna de las comidas típicas como el guisado y beber cerveza. De a poco, los locales se sumaron a estos festejos y en 1737 se llevó a cabo el primer desfile del Día de San Patricio en la ciudad de Boston. Años más tarde, la tradición se replicó en Nueva York en 1762 y en 1798. Gracias a la influencia de la rebelión irlandesa, el color verde se asoció oficialmente con ese día.