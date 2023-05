Se casó y en el medio de la fiesta reveló con quién le había sido infiel su esposa: “Miren el sobre que hay en su silla”

escuchar

En las bodas es usual presenciar románticos momentos como la lectura de los votos por parte de los novios, el beso y el primer baile de la flamante pareja de casados. Sin embargo, en Inglaterra, pasó algo inusual y no muy alegre para este tipo de eventos.

Un novio decidió vengarse de la novia y destapar el secreto de una infidelidad nada menos que con el padrino y amigo de ambos. La historia fue reportada por Georgie Mitchell, coanfritriona del podcast The Unfiltered Bride -en español Novia sin filtros-, aunque aclaró que no podía revelar los nombres de los implicados.

La novia fue abandonada en plena fiesta (Foto genérica Pexels)

“No puedo decirte quién me lo contó porque realmente no se me permite contar la historia… Hubo una boda, la hicieron la novia y el novio. Se casaron, una ceremonia encantadora y hubo una gran recepción, se sentaron y comieron. Los discursos fueron después de la comida”, comenzó el relato.

“Cuando llegó el turno del novio, se levantó delante de todos y les dijo que abrieran unos sobres que tenían cerca. Los sobres contenían fotos de la infidelidad de la novia con el padrino. Adelante de ustedes hay unos sobres, por favor ábranlos”, continuó sobre el momento. “Sí, esas son fotos de la novia teniendo sexo con el mejor hombre, así que me iré ahora”, fueron las palabras del novio.

Un novio se vengó de su pareja en su casamiento

Georgie también contó que la familia del novio conocía todos los detalles y que una vez descubrieron la infidelidad todos salieron del evento.

Además, dijo que la novia igual tuvo que pagar todo. A pesar de la situación, el novio igual contrajo matrimonio con la infiel. Sin embargo, unos aseguran que dada la infidelidad, el matrimonio ya no tiene validez.

Los invitados a la boda se sorprendieron ante la información (Foto genérica Pexels)

Algunos comentarios en el podcast fueron: “Bueno, voy a recibir un gran trozo de pastel, recuperaré mi tarjeta de regalo y me iré” y ”La novia pagó la mitad, pero ¿qué pasó con la otra mitad? Difícilmente reembolsable, ¿verdad? Además… ella se divorció de él y se llevó la mitad de sus bienes y pensión”, entre otros.

Por Luz Ángela Domínguez Coral

EL TIEMPO (GDA)