Nuestra Señora de la Esperanza: cómo es su historia y qué oración rezarle

El Día de Nuestra Señora de la Esperanza se conmemora cada 18 de diciembre, una fecha que destaca esta advocación mariana de la Iglesia Católica. Este día se encuentra vinculado con la temporada de Adviento y la cercanía de la Navidad, lo que invita a los fieles a celebrar a María en los días previos al nacimiento de Jesús. Es una jornada que destaca el sentido espiritual de la espera y la Virgen embarazada. Es por ello que se la considera como patrona y protección de todas las mujeres en la dulce espera.

La historia de Nuestra Señora de la Esperanza

Los orígenes de esta jornada se sitúan dentro de la tradición litúrgica de la Iglesia, en las denominadas “antífonas mayores” que se rezan entre el 17 y el 23 de diciembre durante la Liturgia de las Horas. Se trata de una serie de rezos que comienzan con la exclamación “Oh”, una invocación cargada de deseo y expectativa por la llegada del Mesías. De esta manera, la repetición de esta tradición a lo largo de los años condujo al origen de la "Virgen de la O", también conocida como Nuestra Señora de la Esperanza.

Nuestra Señora de la Esperanza: hoy se celebra esta adbocación mariana

La festividad se oficializó en el siglo VII durante el Concilio de Toledo, que determinó celebrar cada 18 de diciembre la fiesta de la Expectación del Parto de la Santísima Virgen María. La jornada buscaba destacar el rol de la Santa Madre en espera de la llegada del Mesías, junto a los valores de confianza y fe. María es recordada por la guarda y devoción ante el misterio de Dios. Su embarazo simboliza la esperanza y la promesa que está por cumplirse.

Esta festividad se popularizó especialmente en España y América Latina, donde se la conoce también como la Virgen de la Dulce Espera. Su imagen suele representar a María con el vientre abultado, las manos apoyadas sobre él y una expresión serena.

Hoy es Nuestra Señora de la Esperanza (Foto: Pexels)

Oración a Nuestra Señora de la Esperanza

Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la siguiente oración sirve para rezarle a Nuestra Señora de la Esperanza:

María Purísima, esperanza nuestra sálvanos.

Escogida del Eterno Padre, para su Hija, esperanza nuestra sálvanos.

Amada del Hijo, para Madre suya, esperanza nuestra sálvanos.

Adorada del Espíritu Divino por su Esposa, esperanza nuestra sálvanos.

Retrato que engrandece el ser Divino, esperanza nuestra sálvanos.

Abismo de purezas, esperanza nuestra sálvanos.

Madre divina del amor hermoso, esperanza nuestra sálvanos.

Árbol fecundo cuyo fruto es Cristo, esperanza nuestra sálvanos.

Arca de los tesoros celestiales, esperanza nuestra sálvanos.

Arcaduz que nos lleva a Jesucristo, esperanza nuestra sálvanos.

Aurora que nos diste al Sol Divino, esperanza nuestra sálvanos.

Alegría de los Predestinados, esperanza nuestra sálvanos.

Amparo único de todos los mortales, esperanza nuestra sálvanos.

Por tu Concepción pura y divina, esperanza nuestra sálvanos.

Por tu Natividad tan deseada, esperanza nuestra sálvanos.

Por la embajada feliz que te dio el Ángel, esperanza nuestra sálvanos.

Por los deseos de ver a tu hijo, esperanza nuestra sálvanos.

Por la alegría de verle ya adorado, esperanza nuestra sálvanos.

Por el dolor de verle ya escarnecido, esperanza nuestra sálvanos.

Por la pena de verlo muerto, esperanza nuestra sálvanos.

Por el regocijo de verlo ya resucitado, esperanza nuestra sálvanos.

Por la gran caridad con que nos amas, esperanza nuestra sálvanos.

Por tu humildad y tus demás virtudes, esperanza nuestra sálvanos.

Por tu virginidad y tu gran pureza

Así me muera por quererte

Así mi corazón siempre te busque. esperanza nuestra sálvanos.

Así mi memoria no te olvide, esperanza nuestra sálvanos.

Así mi entendimiento te conozca, esperanza nuestra sálvanos.

Así mi voluntad siempre te ame, esperanza nuestra sálvanos.

Así viva con miedo de agraviarte, esperanza nuestra sálvanos.

Así tú me enseñes y corrijas, esperanza nuestra sálvanos.

Así mi pecho sea tu trono, esperanza nuestra sálvanos.

Así en tus pies halle mi descanso, esperanza nuestra sálvanos.

Así tú me ampares en la muerte, esperanza nuestra sálvanos.

Así seas toda mi esperanza, esperanza nuestra sálvanos.

Rogámoste piadosísima Madre, que logremos la suerte de la esperanza de tu nombre; para que confiados, nuestros ruegos, merezcan tu favor, para vivir como quisiéramos en la hora de la muerte haber vivido, y acabar en paz.

Amén