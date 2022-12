Se cortó el pelo, compartió una foto en TikTok y no dejan de compararla con Frodo, de El Señor de los Anillos

escuchar

Una joven se viralizó en TikTok luego de que decidiera hacerse un cambio de look y terminara convirtiéndose en el famoso personaje de la saga El Señor de los Anillos, Frodo. Cómo pudo ocurrirle algo así y cuál es la historia detrás de todo este video que rápidamente se hizo viral, en esta nota te lo contaremos, además de brindarte mayores detalles sobre el tema.

Una tiktoker muy parecida a Frodo de El señor de los anillos

La historia nace a partir de un video de TikTok, en el que la joven Annie McElvein nunca pensó en convertirse en Frodo, el protagonista de El Señor de los Anillos. Todo ocurrió cuando la joven decidió hacerse flequillo y compartirlo en sus redes sociales.

El video, que ya cuenta con muchas reproducciones, y que rápidamente se ha viralizado, se le ve a la joven emocionada antes del corte, para luego después mostrar dos imágenes de ella junto al personaje. Los seguidores de la red social no tardaron en responder con divertidos comentarios como: “son iguales” o refiriéndose a la franquicia de fantasía.

La joven que se cortó el flequillo y se parece a Frodo

La publicación de Annie McElvein se viralizó a tal punto que cuenta con más de dos millones de ‘Me gusta’. La joven no está deprimida y lo ha tomado con humor, respondiendo a los comentarios de la gente que la han apoyado, asegurando que “en verdad está muy guapa”. “No pedí parecerme a él, pero no estoy molesta por eso. Soy una gran fanática de El Señor de los Anillos, así que cuando me di cuenta, dije ‘diablos, sí’”, señaló a los medios de comunicación.

Qué es El Señor de los Anillos

El Señor de los Anillos es una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico J. R. R. Tolkien cuya historia se desarrolla en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas.

Frodo es el personaje protagonista de la saga (Captura video)

El Señor de los Anillos narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón, hobbit de la Comarca, quien busca destruir el Anillo Único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor oscuro Sauron. La historia fue un éxito total que se realizó una película en base a esta historia, ganando adeptos y seguidores de todos los capítulos del Señor de los Anillos.

Qué es TikTok

TikTok es una red social de origen chino para compartir videos cortos en formato vertical. La plataforma se utiliza para grabar una variedad de situaciones, desde géneros como danza, comedia y educación, etc., que incluso pueden tener una duración de 1 segundo, hasta 10 minutos. Los videos cortos no tienen un plazo determinado de reproducción, por lo tanto, cuando acaban vuelven a empezar otra vez en un bucle infinito.

TikTok se descargó más de 130 millones de veces en los Estados Unidos y ha alcanzado los 2 mil millones de descargas en todo el mundo, según reveló la firma de investigación móvil Sensor Tower que excluye a los usuarios de Android en China.

En Estados Unidos, muchas celebridades, incluidos Jimmy Fallon y Tony Hawk, comenzaron a usar la aplicación en 2018; otras celebridades como Jennifer Lopez, Jessica Alba, Will Smith y Justin Bieber también se unieron a TikTok.

Entre los datos más interesantes de esta red social se encuentra que a nivel mundial, el 44% de los usuarios de TikTok son mujeres, mientras que el 56% son hombres. Según datos demográficos, el 43% de los nuevos usuarios son de la India. Por otro lado, entre estos usuarios de TikTok, el 90% dice que usa la aplicación a diario.

