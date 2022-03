Se enamoró de un preso a través de una app de citas, se tatuó su nombre y ahora tomaron una decisión clave

Las historias de amor pueden comenzar en cualquier lugar y en diversas circunstancias. Muchas de ellas se convirtieron en relatos dignos de contar. Son las grandes protagonistas de libros, películas y series. Lo cierto es que la mayoría pertenecen al género de ficción, debido a la poca probabilidad de que ocurran. Sin embargo, en la vida real hay muchas de ellas que parecen hechas por un guionista. Esto ocurrió con el romance Jacqui McDonald (30) y LaDarius ‘LA’ Alexander (31), que se conocieron en circunstancias poco comunes y viven un gran, y particular, romance desde la cárcel.

Jacqui McDonald decidió contar su historia de amor mediante su cuenta de TikTok (@america22). Allí muestra algunos de los momentos que comparte con LA. Ante la curiosidad de sus seguidores reveló que su pareja se encuentra en prisión, y que además de estar separados por la cárcel, viven a más de 7000 kilómetros de distancia. Su romance comenzó al momento que ella ingresó desde Inglaterra a la app WriteAPrisioner en 2019, que permite tener contacto con personas privadas de su libertad. Fue ahí que conoció al preso estadounidense.

“Acababa de salir de una relación y no estaba lista para salir con nadie. Pero cuando LA y yo comenzamos a conversar, lo encontré muy divertido. Creo que eso fue lo que me atrajo de él en nuestros primeros mensajes. En nuestra primera llamada telefónica dos días después, recuerdo que me reí todo el tiempo”, contó en TikTok la mujer británica que no tenía pensado volver a enamorarse tras separarse del padre de su hijo.

La pareja hace videollamadas (Captura TikTok)

Sin embargo, la vida de la joven cambió rápidamente cuando las llamadas con el hombre, condenado por robo, actividad criminal de pandillas y homicidio involuntario, empezaron a sucederse una tras otras. En tres meses, ambos forjaron una estrecha relación que llevó a Jacqui a tatuarse el nombre de su enamorado en el pecho. Acto seguido, se tomó un vuelo para conocerlo.

“Cuando conocí a LA por primera vez, sentí que lo conocía de toda la vida. Nunca hubo un silencio incómodo y me hizo reír todo el tiempo. Lo vi durante tres días y en mi segunda visita a la prisión, se arrodilló y me propuso matrimonio. Estaba tan segura de nuestra relación que dije que sí de inmediato”, detalló la mujer. Desde aquel momento, la historia de amor no tuvo freno.

El romance entre ambos sorprendió a la familia de ella, que ya aceptó la situación

Con el avance del romance, la mujer debió enfrentar cientos de críticas por mantener una relación con un preso. Sin embargo, su gran preocupación era la postura de su familia, que se mostraban reacios al respecto. Pero fue LA quien se encargó de llevar tranquilidad a todo el entorno de su novia. “Tuvo que enviarle una carta a mi madre para demostrar cuánto me amaba. La conmovió hasta las lágrimas y mi familia puede ver lo bueno que somos el uno para el otro ahora”, relevó la enamorada.

La comunicación diaria es la base central del vínculo, y en ocasiones realizan videollamadas que acortan la distancia y los muros que actualmente los separa. Jacqui vive el romance con mucha felicidad, recibe regalos desde la prisión de Estados Unidos y cada detalle de su novio la enamora más. Sin embargo, advierte que se trata de un vínculo muy difícil aunque asegura que pudieron sobreponerse a todos los obstáculos que genera la condena del hombre. “¿Me gustaría tener una relación normal con él? Por supuesto que sí, pero he llegado a aceptar y apreciar lo que tenemos”, aseguró la joven.

La pareja se conoció en 2019 (Captura TikTok)

Asimismo, la pareja está entusiasmada por el futuro cercano que planean juntos cuando la situación judicial de LA cambie. A partir del 2022 el presidiario podría acceder a las salidas transitorias, si termina sus estudios en el programa Desarrollo Educativo General (GED), y el 2025 termina con su condena. Para ese entonces, Jacqui habría terminado su doctorado en su Inglaterra natal y decidieran en qué país vivir. Mientras tanto, las visitas podrán ser más seguidas de acuerdo a las nuevas libertadas que tendrá el hombre.