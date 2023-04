Se encontró con un hombre idéntico a su abuelo muerto y le dijo una frase que lo dejó helado: “Elijo creer”

escuchar

Una frase en un momento particular del día le abrió el portal de los recuerdos a un hombre, quien relató en sus redes sociales una historia en alusión a su abuelo, quien murió hace 10 años, pero que de repente, según su relato, lo “vio” a su lado. Así de emocionante e increíble, este usuario se tomó su tiempo para procesar toda lo vivido y lo volcó en Twitter.

El protagonista de esta historia se hace llamar @Colo_Santi en la red social del pajarito y su contenido se hizo viral a tal punto de que otros followers se sintieron identificados por una historia que tiene un componente emocional muy fuerte como son los abuelos.

Una persona relató una historia de su abuelo y se convirtió en viral

“Desde que falleció mi abuelo hace casi 10 años que nadie me decía pichón. Hoy haciendo la fila para comprar la comida, un señor que era igual a mi abuelo me dice: ‘Pasá que ya estoy atendido, pichón’. Elijo creer”, publicó esta persona en su perfil y le agregó la frase final ‘elijo creer’, utilizada en la previa del Mundial para unir datos históricos que llevaron a la conquista de la selección argentina en Qatar.

A partir del momento de su publicación, otras personas reaccionaron y le dieron un mensaje de aliento a esta persona que vivió un momento único y que, además, decidió compartirlo.

En consecuencia, la publicación llegó a los 25 mil likes y varios comentarios de experiencias similares. “Mi mamá falleció hace casi tres años. Esa noche la había soñado y desde que ella falleció nadie me había dicho hija. Mi suegra nos visita y me dice: ‘Hola hija’, se me estremeció el corazón”; “Mi mamá falleció hace dos años. Ayer vino una clienta que se llama Mirta, es costurera y tiene un hijo que se llama Federico. Mi mamá se llama a Mirta, era costurera y si nacía varón me iba a poner Federico. Es creer o creer”; “¡Qué hermoso! Mi madre falleció hace un mes y estoy muy angustiada. Busco una señal todos los días” y “¿Qué lindo! Mi abuelo también usaba el pichón/pichona para llamarnos. Ahora yo lo uso con mis alumnitos/as”, fueron las menciones más destacadas al tweet en cuestión.

