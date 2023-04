Sos capaz de encontrar la única letra “E” que hay entre todas las “A” en solo 7 segundos

escuchar

Un nuevo desafío visual esconde una respuesta que deberá ser hallada por una persona que está del otro lado de la pantalla. Con diferentes niveles de dificultad para los más osados, este tipo de retos pone a prueba la capacidad cognitiva y la agilidad para resolverlos. En la puesta en escena, una imagen será la que oriente al usuario para empezar a jugar y desde ese momento, las pistas serán los elementos fundamentales para aclarar el camino. Eso si, deberá resolverse en el menor tiempo posible.

Con la instantánea presentada enfrente de sus ojos, la persona se tomará unos segundos para verla y ahí descifrar el enigma. Aunque, como se marcó anteriormente, los segundos empiezan a correr y el juego entra en un terreno vertiginoso, donde no solo habrá que ser rápido para superar los obstáculos, sino que también se deberá ser expeditivo para resolverlo.

En esta ocasión, la temática nos remontará a los primeros pasos en el colegio cuando se aprendía el abecedario. Por ende, las letras “A” y “E” serán las estrellas de este acertijo, donde un pequeño paso en falso será terminante para acabar con las oportunidades.

La presentación del acertijo que se deberá resolver en 7 segundos

Así que, a partir de este momento, se debe prestar la mayor atención posible para poder entender las pistas, que guiarán a la persona a encontrar la “E” oculta en medio de un mar de letras “A”.

Una de las primeras precauciones que se deberá tomar es no ampliar completamente la vista debido a la similitud de grafemas que se observan en lo que parece ser una sopa de letras.

Al poder sortear esa confusión visual, habrá que estar muy finos en la composición de la letra, debido a que su trazo suele tener un parecido y generará otro obstáculo que podría ser letal contra las intenciones de poder hallar la solución final. Por último, en una instrucción que servirá en bandeja el asunto, la “E” intrusa se encuentra en la octava fila.

¡Atención, spoiler! La resolución del acertijo

Luego de orientar al usuario que se sentó en frente de la pantalla y buscó la manera posible de vencer al reloj, llegó el momento de dilucidar dónde se encuentra la “E” que está en medio de muchas “A”, según consignó el sitio Depor.com.

La resolución del acertijo

Como bien se detalló en la última pista, la “e” se encontraba en la octava fila, en una zona media donde puede ser dificultoso para quien no tenga la vista entrenada. Este desafío se enmarca entre los más dificultosos, por ende, el grupo selecto de quienes lo acertaron es muy pequeño, a comparación de otros acertijos.

¿Pudiste encontrarla? De ser así, no solamente podrás festejar tu logro, sino que estarás capacitado para lograr retos mucho más complejos dentro del variado mundo de los desafíos visuales. Si no pudiste, no te desanimes, habrá una infinita cantidad de chances para poder redimirte.

LA NACION