Un hombre se hizo cargo de 480 gatos que rescató de la calle y conmovió a todos

15 de diciembre de 2020

Bimbim Clow es un vecino de Indonesia cuya acción solidaria conmovió a todos. El joven fundó Cat Lovers in the World (CLOW, por sus siglas en inglés), una organización que rescata gatos de la calle. Y eso no es todo: alojó en su casa una gran cantidad de animales. De hecho, se estima que cuida casi 500 gatos.

La organización fue fundada en la ciudad de Yakarta en 2016 para rescatar gatos callejeros, buscarles un hogar y darles atención médica, en caso de que se encuentren enfermos, para luego ponerlos en adopción.

Tal es el trabajo de rescate, que Bimbim Clow tiene actualmente en su casa 480 gatos. A través de varios videos que se compartieron en la cuenta de Instagram de la organización, se pudo ver al hombre en distintas situaciones con las mascotas.

En uno de ellos, el joven se encuentra preparando la comida para alimentar a los gatos en un bol azul mientras los animales empiezan a acercarse y hasta llegan a treparse sobre el cuerpo del hombre.

En otro de los videos, Bimbim Clow se encuentra sentado en una silla colgante desde el living de su casa junto a todos los gatos y empieza a animarlos para jugar. Los animales, por su parte, se mueven de un lado para otro y otros se suben a la silla, junto a él.

Las publicaciones se volvieron virales rápidamente y cosecharon miles de visualizaciones y comentarios de los usuarios de las redes sociales, que no podían creer que el hombre conviviera con tantos animales, a la vez que destacaron su amor por ellos.

Además de rescatar gatos de la calle, la organización realiza campañas de vacunación y esterilización, y también intentan concientizar a los habitantes sobre el cuidado que hay que tener con los animales.