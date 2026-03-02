Solución natural: esta es la fruta que irrita a las cucarachas y las saca de la cocina

La presencia de cucarachas en el hogar, específicamente en zonas de almacenamiento de alimentos, representa un problema sanitario recurrente que se intensificó por las variaciones del clima. Expertos en control de plagas identificaron un método ecológico basado en un cítrico común capaz de afectar los receptores sensoriales de los insectos y alejarlos de los electrodomésticos sin necesidad de insecticidas industriales.

¿Cuál es la fruta que irrita a las cucarachas y las saca de la cocina?

La búsqueda de alternativas ecológicas posicionó al limón como una herramienta eficaz frente a los productos químicos tradicionales, ya que su aroma fresco y la acidez del cítrico resultan desagradables para la plaga.

Su composición actúa como un repelente funcional para eliminarlos y alejarlos de los lugares donde suelen esconderse. El mecanismo de acción se basa en la sensibilidad biológica de los invasores ante ciertos estímulos olfativos intensos.

El aroma del cítrico actúa como una barrera olfativa natural para los insectos que buscan refugio en zonas cálidas

Estos insectos poseen un sistema olfativo muy desarrollado, una cualidad que les permite detectar olores a largas distancias, por lo tanto, el ácido cítrico presente en la fruta irrita sus receptores. Esta reacción provoca el rechazo de los insectos hacia las áreas tratadas con el ingrediente.

Molinero señala otras ventajas del uso de este insumo. La fruta posee propiedades antibacterianas, que ayudan a mantener las superficies limpias y reducen las fuentes de alimento susceptibles de atraer a la plaga. Algunos especialistas aclaran que el método ayuda a repeler pero no elimina por completo a la población invasora.

Las cucarachas son una especie muy próspera de insectos

Procedimiento para la aplicación casera

El empleo correcto del remedio requiere colocar el producto en rodajas en puntos estratégicos. Las zonas clave incluyen las cercanías de las tuberías, las esquinas o las áreas con actividad detectada y resulta necesario cambiar los trozos con regularidad. Esta acción garantiza la intensidad del aroma para lograr el efecto deseado.

Existe otro truco eficaz para potenciar el resultado. Se prepara una pasta a base de cáscara de limón rallado mezclada con un poco de agua. La preparación se aplica en los puntos frecuentes de tránsito de los insectos.

La colocación de rodajas frescas en puntos estratégicos de la cocina reduce la presencia de la plaga en el hogar

¿Por qué persisten las plagas en la casa?

Las cucarachas suelen invadir la vivienda y generar complicaciones en la rutina diaria, suelen encontrarse frecuentemente en la cocina o detrás de la heladera. Anteriormente su actividad se limitaba al verano, pero el cambio climático facilitó su adaptación a las temperaturas del invierno. Juanjo Molinero, responsable técnico de la empresa de control de plagas Conplag de Girona, España, detalla el comportamiento de la especie.

Los invasores buscan refugio en sitios oscuros, priorizan las zonas cálidas para garantizar su comodidad y reproducción. Los métodos convencionales para combatirlos incluyen insecticidas y trampas, pero existe una solución natural que captó el interés de las personas por su carácter ecológico y su capacidad para mantener distancia con estos animales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.