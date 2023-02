Gran Hermano: Alfa fue eliminado de la casa y los memes festejaron su salida

escuchar

Este domingo, se celebró la 16° gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe), tras casi cuatro meses de encierro en la casa más famosa del país. La placa de nominados estaba compuesta por Lucila “La Tora” Villar, Romina Uhrig y Walter “Alfa” Santiago. La primera en salvarse fue la oriunda de Berazategui, por lo que la expulsión se debatía entre los dos concursantes que atravesaron un tenso cruce, luego de la ruptura de su amistad.

Cerca de la medianoche, Santiago del Moro anunció quién debía abandonar el reality este domingo 12 de febrero. “Quien se va de la casa más famosa del mundo hoy es... Alfa”, sentenció el conductor. Al instante, el concursante más veterano se dispuso a sacar su valija, con el único apoyo de Camila Lattanzio, a quien le advirtió: “Cuidate mucho, que sos uno contra seis ahora”.

Quién fue eliminado de la casa este domingo 12 de febrero Captura de video

La votación del público estuvo muy peleada entre Santiago y Uhrig, ya que el eliminado obtuvo el 52,83% y la exdiputada, el 47,17%. Ambos celebraron la cena de nominados sin hablar, tras sus últimos cruces que se agraviaron cuando Alfa la tildó de “hacerse la víctima” por mostrar una foto de sus hijas ante las cámaras. “Quiero quedarme en la casa porque, desde que entré, soy el mismo. No busqué complicidades, no puse a nadie bajo mi mandato, siempre fui sincero. Nunca me escondí detrás de un personaje. Cuando algo me molesta, me duele, lo digo, porque no soy político”, expresó, instantes antes del anuncio de Del Moro.

A su salida, sonaron fuegos artificiales, que no estaba claro si eran para festejar su salida o para despedirlo de una manera emotiva. “La batucada peronista”, insistió Walter. Antes de salir por la puerta de la casa para dirigirse al estudio de Telefe, advirtió a los siete concursantes que permanecerán esta semana en el reality: “Sin canción, no quiero ninguna canción. Y recuerden que son uno contra seis. Nadie puede cobijar a nadie”.

Los mejores memes

Walter Santiago se convirtió en uno de los concursantes más polémicos de la casa y cruzó a prácticamente todos sus “hermanitos”. Por ello, no se convirtió en uno de los favoritos del público y los espectadores sintieron que ningún participante lamentó su salida de la casa. Así, las redes sociales se inundaron de memes, entre la celebración y la ironía.

ALFA ES EL NUEVO ELIMINADO DE GRAN HERMANO TRIUNFÓ EL PAÍS SE FESTEJA EN EL OBELISCO #GH2022 pic.twitter.com/ocffq8PGbb — aaron  (@aarontsuarez) February 13, 2023

Asi van a estar Ubfal y alfa en el debate de mañana. No puedo esperar jajaj pic.twitter.com/9PcwIveZIk — 🌻☀️☀️☀️ (@haechansmomm) February 13, 2023

yo sin haber mandado un solo walter al 9009pic.twitter.com/PmG7w1HBIo — sof (@rosegf97) February 13, 2023

