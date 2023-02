Se quedó encerrada el lunes feriado, mostró lo que le cobró el cerrajero e hizo una firme advertencia: “Jamás llamen”

escuchar

Este fin de semana XXL resultó ser felicidad pura para muchas personas que gozaron de las diferentes propuestas culturales por el Carnaval. Pero no todo el mundo atravesó un buen feriado, ya que la usuaria de TikTok Amanda Fahey (@amandafahey8) se quedó encerrada en el baño de su casa el lunes y tuvo que pagar una impactante cifra a cambio de que le abran la puerta. Luego de comunicarse con una cerrajería para ser auxiliada, se indignó con el precio del servicio.

Hace horas, se viralizó entre los tiktokers un video que generó un importante revuelo debido al incidente que sufrió Amanda. En la red social es común encontrar este tipo de fragmentos audiovisuales que suelen remarcar diferentes tipos de denuncias en la comunidad. Es allí en donde esta argentina se hizo viral luego de mostrar el ticket de cobranza por recibir el auxilio de la cerrajería en un día feriado.

A lo largo de su perfil, Amanda tiene una serie de videos de este tipo en donde comparte con sus seguidores situaciones frecuentes en las que percibe las injusticias del día a día. Al momento de publicar el valor que pagó por el servicio, escribió: “Jamás llamen y si llaman a un cerrajero de urgencia pregunten antes cuánto les va a salir, les juro que me quiero morir”.

Después de aquella expresión en la que alertó a los usuarios de conocer de antemano la tarifa por los servicios, y más en medio de una fecha no laborable, Amanda agregó: “Esto es lo que me cobraron por venir un lunes feriado para abrirme la puerta del baño donde me quedé encerrada”.

Este es el valor del servicio que pagó la usuaria de TikTok por la urgencia del lunes feriado (Fuente: TikTok/@amandafahey8)

En la boleta final, la usuaria mostró los arreglos que le hicieron y el precio que abonó: “Apertura de puerta de baño, pestillo clavado en marco y urgencia del servicio”. Todo eso tuvo un costo de $53.800, lo que resultó demasiado exorbitante para Amanda y derivó en su queja.

En una seguidilla de comentarios, explicó que la empresa rompió la puerta para ingresar y se preguntó por qué la rompieron. Más tarde, explicó que no estaba sola en su domicilio cuando sucedió y señaló: “Probamos por una hora abrir con cuanto tutorial encontramos en YouTube, no se pudo y tuvimos que llamar”. Además, destacó que se quedó encerrada a las 7 de la mañana y que a las 9 debía salir hacia su trabajo, por lo que el auxilio tenía que ser inmediato.

Quienes no tardaron en reaccionar al video que compartió Amanda fueron los usuarios, que opinaron sobre la situación relatada y la criticaron por quejarse del costo del servicio obtenido durante un feriado. “Fue barato. Es encima en un día festivo”; “Buscar en YouTube como abrir una cerradura, es gratis”; “A un médico de guardia en feriado le pagan $1500 la hora por salvarte la vida”; “¿Estafa? Es un señor que estando en su día libre, deja todo lo que está haciendo para ir a ayudarte, sino esperá al día siguiente que no es fiesta”; “Llegar a tu domicilio, urgencia, solución del problema de manera rápida. ¿Qué querés?”, fueron algunos de los comentarios que cuestionaron a la tiktoker.

No obstante, Amanda explicó que por todos los medios intentaron ella y su novio abrir la puerta, pero que nunca resultó de manera satisfactoria. Tras una serie de comentarios negativos, agradeció a las personas que comprendieron la gravedad del asunto y la suma exorbitante por el servicio, al que calificó que le cobraron como un “sueldo mínimo”.

LA NACION