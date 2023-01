Se tatuó un gato negro, con el tiempo se arrepintió y se lo “arreglaron” de la peor manera

escuchar

Los tatuajes son expresiones artísticas que quedan en la piel para siempre y por eso mismo es muy importante hacérselos con gente experta en el tema. A una joven las cosas no le salieron bien y terminó convirtiéndose en viral por el “arreglo” que le hicieron.

La joven compartió en su cuenta de Facebook el tatuaje de un gato negro que se realizó cuando tenía 18 años y que con el paso del tiempo ya no le gustaba como le había quedado. Para ello, decidió contactar a un tatuador para que le tape el diseño con otro.

Al momento de acordar la entrevista, le dijo que su idea era la de tapar al animal con unas flores negras, ante esto el tatuador le dijo que “ni siquiera notaría que el gato estaba allí”.

La cobertura fallida del tatuaje.

Cuando comenzó a trabajar en la “cobertura” del diseño, las flores resultaron ser más claras y el gato ni siquiera fue tapado. La propia joven relató en el posteo: “El tatuaje final no cubrió en absoluto el tatuaje del gato negro, en lugar de usar bloques de colores, decidió usar una técnica de acuarela. Empezó haciendo una rosa en el color equivocado. Por alguna razón decidió ir por una apariencia de acuarela sin decirme”.

Al estar ubicado en su pecho, la chica nunca pudo ver lo que estaba haciendo el tatuador para detenerlo. Aunque ya pasaron seis años de ese momento, ella asegura que “sigue odiándolo porque resalta aún más al gato”. Los comentarios de usuarios de esa red social no se hicieron esperar: “Por favor, decime que no le pagaste por esto. Literalmente lloraría”, a lo que la chica contestó: “Le pagué a ambos artistas, el artista del gato y el artista del ‘encubrimiento’. Lloré en casa porque no quería hacerlos sentir mal”.

“Podemos ver perfectamente la parte en la que todavía está el gato. No es un encubrimiento en absoluto. Lo siento por ti”, le dijo otro mientras que uno más prosiguió en esa línea: “No puedo superar que esto sea un encubrimiento”.

El tatuador cometió un impensado error en su tatuaje y su furioso descargo se convirtió en viral

Otra joven tiktoker subió el video de su tatuaje fallido y expresó, a través de una irónica frase, su absoluta decepción por una falla que la acompañará toda su vida. Identificada como Sarah, la joven descubrió al final del proceso un inesperado percance: el tatuador escribió mal la única palabra que componía el mensaje: “Happiness”.

El video lleva un simple título: “Oops”, una expresión que en inglés se usa para expresar decepción o simplemente que algo salió mal.

Decidió tatuarse una frase, pero el tatuador cometió un grave error

En la grabación, la joven aparece con ropa de trabajo dentro de un vehículo con cara entre seria y decepcionada mientras sobre la imagen aparece una frase que ella parece estar pensando y que, a la postre, resultará completamente irónica: “Yo nunca me haría un tatuaje mal escrito”.

Pero a continuación, en el video, lo que aparece es el tatuaje con la pifia de escritura, una palabra de un tamaño importante que ella se hizo inscribir a la altura de las costillas. Se trata del dibujo de una rosa que extiende su tallo para que se lea en él la palabra “Felicidad”. En rigor, la palabra en inglés es “Happiness”. Pero, para su desgracia, ya sea por distracción como por desconocimiento del idioma, el tatuador escribió sobre la piel de Sarah la palabra “Happieness”. Un claro error de ortografía que dejó indignada a la joven.

El posteo de la muchacha no tardó mucho tiempo en convertirse en viral y en recibir decenas de comentarios de personas que, o se rieron del horror ortográfico, o hicieron todo tipo de bromas al respecto, muchas veces, jugando con las palabras en inglés. Así, intencionalmente, algunos escribieron el término “sin arrepentimiento” (“No regrets”) de manera incorrecta, “no regerts”, como una chanza por el error del artista que hizo el tatuaje.

LA NACION