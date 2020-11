Sean Connery. Venden su "paraíso francés" en 28 millones de euros

El actor compró la propiedad en 1970, tras su boda con la pintora Micheline Roquebrune, y allí vivieron doce años. Fuente: HOLA - Crédito: knightfrank.co.uk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2020

El 31 de octubre, con profundo dolor, el mundo del cine despidió a una de sus leyendas máximas, Sean Connery (90). Diez días más tarde, su nombre vuelve a ser noticia porque está a la venta La RocFleuri, su casa de Niza durante los 80 y parte de los 90, donde, además, filmó Never Say Never, la última de las siete películas donde se puso en la piel de James Bond.

La propiedad, ubicada en las afueras de la ciudad, está tasada en 28 millones de euros. El actor la compró en 1970, tras su boda con la pintora Micheline Roquebrune (91), y allí vivieron doce años. Con guiños de la Belle Epoque, cuenta con cinco dormitorios y cinco baños repartidos en seis plantas distribuidas en mil metros cuadrados cubiertos. Posee, además, gimnasio, bodega, pileta cubierta y baño turco con duchas y vestuario. De todos los ambientes, quizás el más imponente sea la mastersuite, a la que se puede acceder por ascensor e incluye dos baños, vestidor y terraza privada.

Por otro lado, en los cinco mil metros cuadrados de jardines, hay otra pileta, dos villas destinadas a los invitados, y un departamento para el personal, todo con increíbles vistas al Mediterráneo.

Una imagen de la pareja, tomada en 2003, cuando llegaban a la première en Praga de La Liga de los hombres extraordinarios, su último trabajo cinematográfico. Fuente: HOLA - Crédito: Cover Images

El exterior, reformado recientemente, tiene muros de piedra, arbustos y muchísimas plantas. Fuente: HOLA - Crédito: Shutterstock

Entre sus comodidades, se destaca la pileta interior Fuente: HOLA - Crédito: knightfrank.co.uk

La mastersuite, con pisos de madera, como toda la casa, dos baños y terraza privada Fuente: HOLA - Crédito: knightfrank.co.uk

El Mediterráneo se cuela en todos los ambientes, con enormes ventanales Fuente: HOLA - Crédito: knightfrank.co.uk

Una de las habitaciones, donde la mujer de Sean tenía montado su atelier Fuente: HOLA - Crédito: knightfrank.co.uk

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA - Crédito: Jannyna Sosa

Conforme a los criterios de Más información