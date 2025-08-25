LA NACION

Sean Connery: la razón por la que esta casa del primer agente 007 bajó US$6 millones su precio

Fue escenario de “Nunca digas nunca jamás” (1983), donde Sean Connery interpretó al agente 007; tiene cinco dormitorios, spa, pileta infinita y vistas al Mediterráneo

Sean Connery, quien interpretó a James Bond en siete películas entre 1962 y 1983, vivió en esta villa durante los años 70
En el universo de James Bond, las mansiones elegantes, los paisajes cinematográficos y el lujo sofisticado son casi una extensión del personaje. Por eso no sorprende que una de esas residencias —la célebre “Villa Roc Fleuri”, en lo alto de la colina Mont Boron de Niza— haya sido propiedad del actor Sean Connery, el primer agente 007 de la pantalla grande. Hoy, esa misma propiedad vuelve a estar en venta, y lo hace con una rebaja considerable que podría tentar a inversores, fanáticos del cine y amantes de la arquitectura francesa por igual.

Construida en 1930 y con una imponente superficie construida de 4000 m², la villa no solo forma parte del paisaje histórico de la Riviera Francesa, sino también del imaginario cinematográfico: en Nunca digas nunca jamás (1983), Sean Connery la eligió como escenario de algunas escenas clave de la película. El actor escocés vivió allí durante la década de 1970, tras enamorarse de Niza y de Micheline Roquebrune, una artista francesa nacida en la ciudad, con quien compartió su vida hasta su muerte en 2020.

La mansión que perteneció a Sean Connery se caracteriza por sus espectaculares vistas del Mediterráneo
Tras su fallecimiento, la propiedad se puso a la venta por €30 millones. Hoy, sin embargo, su precio se redujo a €23,5 millones, una diferencia significativa de más de €6 millones. La mansión se ubica sobre un terreno escalonado que desciende hasta el Paseo Marítimo, lo que le otorga una vista única del Mediterráneo. Sus ventanales y terrazas permiten disfrutar de una postal panorámica de la Bahía de los Ángeles, uno de los rincones más encantadores del sur francés.

En su interior, la casa conserva el esplendor de otra época. Mosaicos art déco, escaleras de hierro forjado, paneles de madera tallados a mano y hasta la cabina original del ascensor componen un interior clásico que remite a la sofisticación de los años 20. A pesar de su estilo tradicional, en 2016 la vivienda fue completamente renovada para incorporar todas las comodidades modernas propias de una propiedad de lujo del siglo XXI.

Vista exterior de la residencia principal, con muros cubiertos por enredaderas y detalles arquitectónicos de estilo art déco, característicos de la década del 30
Uno de los baños conserva detalles originales de los años 30, como los revestimientos y grifería
La fachada de la casa, parcialmente cubierta por enredaderas, conserva el encanto de las residencias clásicas del sur francés
La pileta de agua salada se ubica en el sector más elevado del terreno con vista al mar azul
El living posee pisos de madera, ventanales amplios y acceso directo a una terraza con vista abierta a la bahía
El parque rodea la propiedad con terrazas ajardinadas y ofrece una vista del mar Mediterráneo desde lo alto de la colina Mont Boron
El dormitorio principal cuenta con grandes ventanales que inundan el espacio de luz natural y un piso de madera original
La pileta climatizada con borde infinito se encuentra en el interior de la casa
La residencia principal cuenta con cinco dormitorios, varios salones con vista al mar, una pileta exterior de agua salada, gimnasio, sala multimedia, y un spa con pileta climatizada tipo “infinity” que se funde visualmente con el horizonte. Además, incluye un departamento de invitados independiente dentro de la misma parcela, ideal para recibir amigos o familiares con privacidad.

En un mercado donde la ubicación lo es todo, la Roc Fleuri se destaca no solo por su historia o su arquitectura, sino también por el contexto: se encuentra en una de las zonas más exclusivas y tranquilas de Niza, a pocos minutos del centro pero alejada del bullicio turístico. Las propiedades en Mont Boron son altamente codiciadas por su cercanía al mar, su vegetación abundante y el perfil internacional de sus residentes.

