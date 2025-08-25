Sean Connery: la razón por la que esta casa del primer agente 007 bajó US$6 millones su precio

Fue escenario de “Nunca digas nunca jamás” (1983), donde Sean Connery interpretó al agente 007; tiene cinco dormitorios, spa, pileta infinita y vistas al Mediterráneo
En el universo de James Bond, las mansiones elegantes, los paisajes cinematográficos y el lujo sofisticado son casi una extensión del personaje. Por eso no sorprende que una de esas residencias —la célebre “Villa Roc Fleuri”, en lo alto de la colina Mont Boron de Niza— haya sido propiedad del actor Sean Connery, el primer agente 007 de la pantalla grande. Hoy, esa misma propiedad vuelve a estar en venta, y lo hace con una rebaja considerable que podría tentar a inversores, fanáticos del cine y amantes de la arquitectura francesa por igual.
Construida en 1930 y con una imponente superficie construida de 4000 m², la villa no solo forma parte del paisaje histórico de la Riviera Francesa, sino también del imaginario cinematográfico: en Nunca digas nunca jamás (1983), Sean Connery la eligió como escenario de algunas escenas clave de la película. El actor escocés vivió allí durante la década de 1970, tras enamorarse de Niza y de Micheline Roquebrune, una artista francesa nacida en la ciudad, con quien compartió su vida hasta su muerte en 2020.
Tras su fallecimiento, la propiedad se puso a la venta por €30 millones. Hoy, sin embargo, su precio se redujo a €23,5 millones, una diferencia significativa de más de €6 millones. La mansión se ubica sobre un terreno escalonado que desciende hasta el Paseo Marítimo, lo que le otorga una vista única del Mediterráneo. Sus ventanales y terrazas permiten disfrutar de una postal panorámica de la Bahía de los Ángeles, uno de los rincones más encantadores del sur francés.
En su interior, la casa conserva el esplendor de otra época. Mosaicos art déco, escaleras de hierro forjado, paneles de madera tallados a mano y hasta la cabina original del ascensor componen un interior clásico que remite a la sofisticación de los años 20. A pesar de su estilo tradicional, en 2016 la vivienda fue completamente renovada para incorporar todas las comodidades modernas propias de una propiedad de lujo del siglo XXI.
La residencia principal cuenta con cinco dormitorios, varios salones con vista al mar, una pileta exterior de agua salada, gimnasio, sala multimedia, y un spa con pileta climatizada tipo “infinity” que se funde visualmente con el horizonte. Además, incluye un departamento de invitados independiente dentro de la misma parcela, ideal para recibir amigos o familiares con privacidad.
En un mercado donde la ubicación lo es todo, la Roc Fleuri se destaca no solo por su historia o su arquitectura, sino también por el contexto: se encuentra en una de las zonas más exclusivas y tranquilas de Niza, a pocos minutos del centro pero alejada del bullicio turístico. Las propiedades en Mont Boron son altamente codiciadas por su cercanía al mar, su vegetación abundante y el perfil internacional de sus residentes.
