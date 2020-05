Secretos de cuarentena. Evelina Cabrera: "Como, entreno y duermo en el living"

Mercedes Funes Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de mayo de 2020 • 12:34

Evelina Cabrera ya no está enojada con su historia. Esa "de la piba que salió de la calle" y llegó a convertirse en referente del fútbol femenino. "Creo que me amigué con mi vida", dice ahora, a los 33, y después de publicar Alta Negra (Ediciones B) en donde cuenta por primera vez el camino que la llevó a fundar la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR), armar el primer equipo de chicas ciegas de Buenos Aires, y su trabajo para empoderar a las mujeres y darles herramientas para tener una vida mejor. Para ella, que sí, pasó una infancia de privaciones, la cuarentena sola en su departamento de Villa Crespo no es una fiesta pero tampoco le da motivos para quejarse: "La estoy pasando bien. Estoy cómoda y tengo comida, que es lo principal. Quizás me hubiese gustado tener un patio o un balcón, pero tampoco es algo imprescindible. La verdad que estoy bastante cómoda en esta cuarentena. No estoy colapsada por ahora, no sé por cuánto tiempo más, pero por ahora voy bastante bien".

Atravesar la cuarentena

Si en algo me cambió el aislamiento, en lo personal, puedo decir que es en haber bajado un cambio, en pensar y darme cuenta de que vivía a full y que no le estaba dedicando el suficiente tiempo a todo, porque hacía un montón de cosas. Es un momento de reflexión para ver a qué darle prioridad y a que no y, por sobre todo, me hace pensar en dedicarle tiempo a una cosa, a la que sea, y darle con todo a eso. Siento que hice muchas cosas y no estaba al cien por ciento en todas, entonces mejor menos y con más calidad. Mi prioridad ahora es poder enfocarme; en eso me cambió la cuarentena: en darme cuenta de que estaba gastando energía en muchas cosas cuando podría concentrarme en una, dos, o tres que me interesan, como mi familia y mis amigos.

-¿Cómo hacés con tus rutinas?

-Con mis rutinas estoy aprendiendo. Yo antes venía a mi casa a bañarme y a dormir, pero no estaba nunca. Yo sabía que cocinaba muy bien, pero no lo hacía nunca, casi no comía en casa. ahora, al cocinar todos los días, me doy cuenta de una rutina nueva que es lavar los platos, ¡y puedo decir que la detesto! ¡es lo que menos voy a extrañar de la cuarentena! Sí me doy tiempo para entrenar. Todos los días a las cuatro de la tarde yo entreno en casa, y aprendí a adecuarme todo lo que necesito en el living. Ahora hago todo en ese ambiente: como, entreno y duermo en el living, porque antes llegaba cansada a la noche y me iba a la cama, en cambio, ahora la cabeza me sigue maquinando y prefiero quedarme mirando la tele. Antes de que empezara la cuarentena me compré mandalas, colores y sopas de letras, que me encantan, y las hago para distraerme como parte de mi rutina.

Evelina Cabrera y sus espacios en cuarentena 00:42

Video

-¿Y con tu trabajo en la Affar?

-Con el trabajo de la Asociación nos pasó que primero no teníamos consciencia de lo que era el coronavirus y pensábamos que iba a volver todo a la normalidad pronto. Cuando entendimos que no, nos sirvió para empaparnos en un ámbito que manejábamos menos que es la comunicación online y el trabajo en redes. Al final terminamos viéndonos más con la cuarentena que antes, cambiamos la forma de relacionarnos por completo.

-Publicaste tu libro Alta Negra con tu historia de vida (que todavía no pudiste presentar por la cuarentena) ¿qué te impulsó a escribirlo?

-Estoy feliz con el libro. Es espectacular que haya salido con una pandemia, es un libro resiliente. Hace mucho tiempo que quería escribir y era una manera de canalizar muchas cosas de mi vida. Yo escribía a máquina, poesía, desde muy chica. Cuando fueron pasando los años y contaba mi historia la gente me decía "tenés que escribir un libro". Creo que me decidí por varias circunstancias, cuando otros hablaban de mi historia me empecé a preguntar ¿por qué la están contando así si mi historia es distinta?". También porque hay cosas de mi vida que tal vez no son ejemplares y no quería que nadie me dijera por qué hiciste esto o lo otro, quería contarlo yo porque fue parte de lo que soy hoy. Fue muy loco, porque en todo el proceso la pasé muy mal. Uno a veces cuando va a una conferencia tiene un speech, pero de repente escribir abre otras puertas, dolorosas. En lo personal fue como un cierre de etapa y también un nuevo comienzo.¡como una pandemia! Me sirvió para cerrar una etapa. Cuando lo lancé y las chicas que lo compraron me contaron que viven cosas parecidas me di cuenta de que en parte mi historia es la de muchas. Me emociona que me digan "leí tu libro y siento que ahora puedo". No pensé que iba a poder ayudar, pero saber que somos un montón de mujeres que pasamos por circunstancias iguales y nos podemos curar entre todas es algo indo que no estaba pensado al escribir.

Crédito: Mariana Roveda

-Desde la Asociación de Fútbol Femenino están impulsando una campaña, para ayudar en esta cuarentena, que une la solidaridad con el trabajo personal...

-Nos pasó con Affar que todos los años hacemos el instructorado de fútbol en GEBA y dijimos no lo vamos a poder hacer... y pensamos: "no podemos quedarnos a esperar en nuestras casas encerrados, inactivos", ¡era una pérdida de tiempo! Entonces creamos la comunidad Affar, que consiste en que por cada persona que se anote y curse un instructorado o entrenamiento online, vamos a donar un kilo de alimento o productos de limpieza a una organización que necesite. Elegimos a la del Padre Mujica en la Villa 31, que ayuda a mucha gente del barrio, dándole de comer y ayudando a limpiar sus casas a la gente grande: es una manera de promover que la gente no rompa la cuarentena y se quede en sus casas, dándole herramientas útiles para su vida como la educación y como el entrenamiento, que hace bien a la salud. Algo que no digo yo, sino la Organización Mundial de la Salud: cualquiera que practique actividad física sabe que te hace bien a la cabeza y al cuerpo. Y para esa persona que va a estar leyendo un cuento, escuchando a un profe o saltando mientras entrena, va a estar promoviendo que otra persona tenga un plato de comida. Eso me parece que es bueno, que el impacto es para todos: te hacés bien vos y le hacés bien a los demás. Estamos muy contentos con la cantidad de gente del interior que se anota, nos encanta que sea una comunidad federal.

-¿Pensás que podemos salir mejores como sociedad de esta pandemia?

-Yo no sé si vamos a salir mejores, vamos a cambiar hábitos de vida, pero eso no te hace mejor. También entiendo que hay muchas personas que la están pasando muy mal porque no tienen trabajo o no tienen qué comer. Otros quizá sí, pero no saben cómo vivir con la incertidumbre. Hay muchas cosas que sabremos, post coronavirus, cómo nos van a afectar. No sé si nos va a hacer mejores. Creo que si la única prioridad es salir y uno no sufre violencia de género, no tiene hambre, tiene trabajo. es una cosa, ahora cuando las presiones son otras, cuando se sale eso explota para cualquier lado. No quiero ser mala onda, pero sí realista y poder pensar soluciones para lo que va a venir cuando termine todo esto.

Mi secreto

-Me imagino que en estos días de ordenar y estar en casa habrán surgido miles de recuerdos y anécdotas olvidadas

-Me pasaron varias cosas en esta cuarentena. Yo estuve mirando muchas fotos del pasado que me llevaron a un lugar que había olvidado, eso de remarla, la adrenalina de empezar algo nuevo, tenía un poco olvidada la pasión. Y viendo fotos me vi de nuevo el brillo de la pasión. Un secreto, o un sueño: me empecé a imaginar en un club en Europa siendo manager de un equipo femenino. Y estoy enfocada para lograrlo. Me parece que la cuarentena me sirvió mucho para saber cuáles son mis objetivos y para amigarme conmigo. Estamos a veces todo el tiempo en redes pensando a ver si posteás esto, que si no posteás. si te ponés tal cosa o tal otra. empecé a pensar que mi esencia no cambia ni por cómo me visto ni por qué foto me saco. ¿Qué ejemplos de dirigentes mujeres tenés en el fútbol? ¡Ninguna! Vamos armándonos como podemos. Viste esa frase que dice "creo en esas tardes que viví jugando a la pelota.", yo creo que voy a decir "creo en esas tardes planificando en cuarentena cómo ser la mejor versión de mí".