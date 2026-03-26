Seguridad: por qué deberías envolver tus tarjetas de crédito con papel aluminio

En un entorno donde las transacciones digitales son cada vez más frecuentes, también surgen nuevas formas de fraude.

Una de las recomendaciones que ha ganado popularidad es envolver las tarjetas bancarias en papel aluminio, una práctica que, aunque parece simple, tiene fundamentos técnicos para evitar el robo de datos a distancia.

De acuerdo con reportes de especialistas en ciberseguridad y análisis de tecnología financiera, esta práctica busca contrarrestar el denominado “skimming inalámbrico”, según indicó El Imparcial.

El papel aluminio actúa como un escudo electromagnético que impide el robo de autos (Fuente: Pexels)

Este método consiste en el uso de dispositivos de radiofrecuencia que permiten a delincuentes capturar la información de tarjetas sin necesidad de contacto físico.

Una barrera basada en principios físicos

Las tarjetas actuales incorporan chips RFID (Identificación por Radiofrecuencia), que facilitan los pagos sin contacto mediante ondas de radio.

En este contexto, el papel aluminio actúa como un escudo electromagnético: al ser un material conductor, bloquea o dispersa estas señales, creando lo que se conoce como una “jaula de Faraday”.

Este efecto impide que las ondas emitidas por el chip salgan al exterior o que dispositivos externos puedan acceder a ellas.

Según los expertos, la tarjeta debe estar completamente cubierta, ya que cualquier espacio expuesto permitiría la filtración de la señal (Fuente: Pexels)

Por ello, se presenta como una solución accesible para proteger la información en espacios concurridos como transporte público o centros comerciales.

Alcances y limitaciones del método

Según pruebas de laboratorio y demostraciones de expertos, el aluminio puede interferir con la frecuencia estándar de 13.56 MHz utilizada en tarjetas de pago.

Sin embargo, su efectividad depende de ciertas condiciones. La tarjeta debe estar completamente cubierta, ya que cualquier espacio expuesto permitiría la filtración de la señal.