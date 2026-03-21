Por qué cada vez más personas colocan un vaso con vinagre debajo de la cama

En las últimas semanas, se multiplicaron en redes sociales diversas publicaciones que proponen una solución casera, económica y sencilla para el dormitorio: colocar un recipiente con vinagre debajo de la cama. Esta práctica, que oscila entre los consejos de limpieza doméstica y las recomendaciones de la filosofía china del Feng Shui, despertó el interés de numerosos usuarios que buscan alternativas para optimizar el descanso y mejorar la calidad del aire en los espacios cerrados.

Desde una perspectiva técnica y funcional, el vinagre blanco posee propiedades químicas que lo convierten en un neutralizador de olores naturales. El uso de este líquido no responde necesariamente a efectos esotéricos, sino a una reacción química básica. Al ser colocado en un recipiente, el ácido acético ayuda a absorber aromas fuertes provenientes de la humedad o del encierro en habitaciones con escasa ventilación, lo que evita de este modo la dependencia excesiva de aromatizantes artificiales en aerosol.

El vinagre blanco actúa como un desinfectante natural y ayuda a eliminar manchas y olores no deseados Freepick

Por otro lado, la mirada desde el Feng Shui sugiere que el vinagre cumple una función de limpieza energética. Esta disciplina milenaria sostiene que el dormitorio debe ser un espacio de armonía para permitir un sueño reparador. En este sentido, se considera que el vinagre tiene la capacidad de absorber cargas negativas y mantener el flujo del Chi —la energía vital—, lo que evita que esta se estanque en la zona de descanso. La recomendación habitual es utilizar un recipiente de vidrio, preferentemente ubicado en el lado izquierdo de la cabecera, una zona asociada simbólicamente con la salud y la vitalidad.

La versatilidad del método permitió que surgieran diversas variantes, como el ritual del vasito con vinagre y sal, una receta viralizada por usuarios de TikTok que combina sal gruesa, vinagre y agua en partes iguales. Según los testimonios recolectados, esta mezcla buscaría liberar bloqueos energéticos personales. La tiktoker Nicole Reina señaló que tras preparar la mezcla es necesario “intencionar” el proceso mediante frases de liberación, además de dejar el recipiente fuera de la vista durante cuatro o cinco días para observar sus efectos sobre el ambiente.

El truco casero de una tiktoker para combatir las malas energías

No obstante, los especialistas en mantenimiento del hogar advierten sobre las precauciones necesarias al implementar estos trucos. Si bien se trata de un recurso inofensivo, el vaso debe colocarse sobre una superficie firme y estable para evitar derrames accidentales, además de mantener el recipiente siempre fuera del alcance de niños y mascotas. Asimismo, se desaconseja el uso de envases de plástico, ya que pueden alterar la composición del líquido y reducir su efectividad. La recomendación general es renovar el vinagre cada 48 o 72 horas para asegurar que continúe por cumplir su rol como purificador del ambiente.

En conclusión, la popularidad de este método reside en su bajo costo y la facilidad de implementación. Aunque las interpretaciones varían entre quienes lo ven como un aliado frente a la humedad y quienes lo utilizan bajo una mirada holística, el consenso apunta a que, como recurso complementario, contribuye a crear entornos más limpios y ordenados para el descanso nocturno.