Spoofing: qué es y cómo protegerse de esta modalidad de fraude digital

El ecosistema digital enfrenta un incremento constante de ataques de suplantación de identidad, conocidos en el sector informático como spoofing. Este término, que deriva del vocablo inglés spoof, define una maniobra en la que un atacante adopta la identidad de una persona, empresa o entidad reconocida para engañar a la víctima. Es clave reconocer este delito de las plataformas virtuales para poder prevenirlo y evitar males mayores.

El objetivo final de los ladrones consiste en obtener información sensible, como datos bancarios, o instalar software malicioso en los dispositivos de los usuarios. Los delincuentes utilizan este método para persuadir a las personas de realizar acciones que comprometen directamente su seguridad.

El spoofing involucra la suplantación de identidad en el ámbito digital (Foto: Freepik)

Los expertos señalan que el spoofing funciona como un concepto amplio, ya que abarca diversas técnicas de fraude. Estas maniobras aparecen en campañas de phishing mediante correos electrónicos, o bien a través del smishing, que consiste en el envío de mensajes de texto (SMS) fraudulentos. En ambos casos, el propósito es redirigir a los usuarios hacia páginas web falsificadas para robar credenciales.

El atacante suele hacerse pasar por una institución confiable, como un banco o una tienda online, con la intención de generar una sensación de urgencia. El usuario, ante la supuesta necesidad de completar una gestión rápida o aprovechar una oferta, ingresa datos personales en sitios que simulan ser oficiales, pero que en realidad pertenecen al atacante.

La variedad de estos ataques sorprende por su alcance técnico. Además de los mensajes por texto o correo, los delincuentes emplean números de teléfono falsos que aparecen en la pantalla del celular como si procedieran de una entidad legítima. También existen variantes basadas en direcciones IP, sistemas de DNS, datos biométricos, GPS y otros elementos tecnológicos. Cada herramienta sirve para que la víctima confíe en el mensaje recibido. Las páginas de destino, a menudo vinculadas con el pharming, se diseñan para imitar la estética de sitios reales, lo que facilita el robo de dinero o información bancaria.

Se recomienda desconfiar de los mensajes que no parezcan oficiales (Foto: Freepik)

La defensa principal ante este fenómeno es la desconfianza metódica. Ante una llamada telefónica de un banco que solicita datos, el usuario debe rechazar el pedido; las gestiones bancarias no ocurren mediante llamadas solicitadas por terceros. Es recomendable preguntar la identidad de quien llama, ya que los atacantes suelen usar términos genéricos como “tu empresa telefónica”. Si persiste la duda, lo mejor es finalizar el contacto.

En cuanto a los mensajes de texto o correos electrónicos, es vital ignorar enlaces directos, ya que ninguna empresa seria solicita datos personales mediante vínculos en mensajes. La recomendación es ingresar siempre la dirección web manualmente en el navegador y verificar que la URL corresponda efectivamente al sitio oficial. Si un mensaje genera presión o urgencia por pagar una supuesta deuda, es necesario mantener la calma y evitar cualquier acción impulsiva.

Ante comunicaciones extrañas de conocidos, conviene observar la redacción, puesto que los ciberdelincuentes a menudo fallan en replicar el estilo de comunicación real de las personas o las empresas a quienes suplantan. Si se siguen las recomendaciones de los especialistas, se pueden evitar robos o sustracciones de identidad.