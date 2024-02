escuchar

Si bien hacer ejercicio y mantener una dieta saludable son estrategias reconocidas que ayudan a mejorar el estado de ánimo, no son las únicas herramientas que nos permiten alcanzar este resultado. El periodista de la BBC –y médico– Michael Mosley compartió en su programa de BBC Radio “4 Just One Thing” muchas otras cosas que podemos hacer para aprender a vivir más contentos.

Estas son algunas de sus recomendaciones para mejorar el ánimo.

1. Escribir

Poner tus pensamientos en papel es una buena práctica. Getty Images

Si tenés muchas cosas en la cabeza, te sorprenderá saber que escribirlas podría ayudarte a superarlas. Con sólo reservar 15 minutos para lo que se conoce como “escritura expresiva”, podés reducir los pensamientos negativos y el estrés, mejorar tu estado de ánimo, tu sueño, tu sistema inmunológico e incluso tu memoria, y podrías comenzar a sentir los beneficios en tan solo una semana.

El profesor James Pennebaker, un psicólogo social que ha llevado a cabo varios estudios sobre este tema, dijo: “Una de las razones por las que esto puede ser tan poderoso es que cuando escribís, sacás de tu mente estas experiencias perturbadoras y sos capaz de conectarte mejor con otras personas”.

2. Alejarse del teléfono

En vez de llevarte el teléfono contigo a la cama, prueba a dejarlo en otra habitación. Getty Images

Probablemente sepas que el uso excesivo del teléfono móvil puede ser perjudicial para tu salud mental, tu sueño y tu productividad. Por supuesto que es difícil dejar de depender de este dispositivo, porque a menudo necesitamos muchas de las funciones que ofrece. La buena noticia es que no es necesario dejar de usarlo de golpe para cambiar las cosas.

Un estudio realizado en Alemania demostró que las personas que redujeron el uso del teléfono en tan solo una hora al día se sintieron menos ansiosas y más satisfechas con la vida. Si vas a intentar limitar la dependencia de tu teléfono, las investigaciones sugieren que mantenerlo en una habitación separada por un tiempo es lo que te dará mejores resultados.

3. Comprar plantas para la casa

Las plantas nos dan una sensación de bienestar. Getty Images

Las plantas de interior no sólo ayudan a que una habitación se vea bonita, especialmente una sin vistas, sino que también mejoran la calidad del aire y pueden mejorar el bienestar, la memoria y la productividad. La evidencia anecdótica sugiere que las plantas pueden ayudar a las personas a respirar más profundamente y, por lo tanto, a sentirse más cómodas y tranquilas.

En un estudio en el que se quitaron las plantas de una oficina, los empleados informaron sufrir más estrés, ser menos eficientes y prestar menos atención.

Mientras tanto, otro estudio encontró que cuando los empleados podían ver las plantas desde su escritorio, obtenían mejores resultados (en un 19%) en una prueba específica de concentración.

4 . Cantar

En la cocina, en el auto, en la ducha, ¡cantá! Getty Images

Puede que disfrutes cantando en la ducha o tal vez con la radio en el auto, pero ¿sabías que al hacerlo también estás liberando una amplia gama de sustancias químicas que contribuyen a los sentimientos de felicidad?

Los ejemplos incluyen β-endorfina, dopamina, serotonina y oxitocina; y también endocannabinoides, unos compuestos químicos que tienen acciones similares a las del componente activo de la planta de cannabis.

En consecuencia, cantar puede tener una amplia gama de efectos psicológicos importantes, que ayudan a desarrollar la confianza en uno mismo, reducir la soledad e impactan positivamente en los niveles de ansiedad.

5. Aprender una nueva habilidad

Aprender algo nuevo nos distrae de nuestras preocupaciones. Getty Images

Puede parecer contrario a la intuición agregar más cosas a tu lista de tareas pendientes cuando estás estresado. Sin embargo, hay evidencia de que aprender algo nuevo puede ser una de las formas más efectivas de reducir el estrés y calmar tu cuerpo.

Cuando te concentras en la tarea que tienes entre manos, podés entrar en lo que se conoce como estado de flow o estado de flujo, o la zona, en el que estás completamente inmerso en el momento.

Esto calma la parte frontal de tu cerebro, lo que generalmente ayuda a analizar y cuestionar el propio comportamiento para juzgar menos las acciones.

6. Contar las bendiciones

Elige tres cosas en el día por las que estés agradecido. Getty Images

Esto puede parecer anticuado, pero hay una ciencia sólida detrás de la afirmación de que adquirir el hábito de expresar gratitud no sólo te hará sentir mejor, sino que también puede reconfigurar tu cerebro. En un estudio en el que se pidió a las personas que cultivaran sentimientos de agradecimiento, los investigadores observaron una mayor activación en la corteza prefrontal, el área del cerebro asociada con la toma de decisiones y la recompensa social.

Para experimentar el beneficio y comenzar a cambiar tu proceso de pensamiento de negativo a positivo, intenta simplemente pensar en tres cosas por las que estés agradecido en un día, ya sea una gratitud en general o interacciones positivas con los demás.

Temas SaludHábitos