Semana del Torrontés de Altura: un homenaje a la cepa 100% argentina

Durante la 12ª edición de la Semana del Torrontés de Altura, evento que posiciona internacionalmente a la Ruta del Vino y valoriza al Torrontés como cepa distintiva de los Valles Calchaquíes, Bodega Colomé invita a redescubrir esta variedad insignia argentina como parte de un estilo de vida que combina vino, arte, cultura y naturaleza.

Ubicada a 2.300 metros sobre el nivel del mar y fundada en 1831, Colomé no es solo la bodega en funcionamiento más antigua de Argentina, es también un refugio natural y cultural. La Estancia Colomé, con su hotel boutique de nueve habitaciones de estilo colonial, permite a los visitantes contemplar cielos infinitos, caminar entre viñas centenarias y dejarse llevar por el silencio majestuoso de los Andes. Todo en un entorno que promueve la desconexión y la auténtica unión con la naturaleza.

La bodega original de 1831, la más antigua en funcionamiento del país.

La propuesta se enriquece con el Museo James Turrell, único del artista en Sudamérica, donde la luz se convierte en protagonista a lo largo de nueve salas diseñadas por el propio Turrell. Allí, el arte dialoga con el paisaje y genera una experiencia sensorial incomparable.

La gastronomía tiene también un rol clave: bajo la filosofía del kilómetro cero y el concepto “de la huerta al plato”, la chef Patricia Courtois (ganadora del Gran Premio Baron B) crea menús que se nutren de la propia huerta y granja orgánica, integrando estacionalidad, productos locales y respeto por el entorno.

Su propuesta ha sido distinguida en múltiples ocasiones: cuatro veces entre los mejores viñedos del mundo por los 50 Best Vineyards, reconocimiento que destaca destinos con paisajes deslumbrantes, gastronomía de excelencia y alojamientos de lujo. Más recientemente, fue galardonada por los Premios Winexplorers como la Mejor Propuesta de Enoturismo en Bodega en la categoría Experiencias y Turismo, reafirmando a Estancia Colomé como un destino imprescindible para quienes buscan vivir el vino con todos los sentidos.

Experiencia de trekking por los Valles Calchaquíes.

Este espíritu se complementa con un fuerte compromiso ambiental: prácticas sustentables que respetan la biodiversidad y promueven el equilibrio ecológico.

El vino que encarna este estilo de vida es el Colomé Estate Torrontés, un clásico de la bodega salteña que ahora presenta su nueva cosecha 2025. Su creador, el enólogo Thibaut Delmotte lo explica: “El secreto de este Torrontés vibrante y elegante radica en la combinación de viñedos a diferentes alturas desde 1.700 metros, hasta 2.300 metros sobre el nivel del mar. El resultado es un vino fresco, con cuerpo y tensión, que conserva la fineza”.

Nuestro compromiso es mantener vivo el legado de nuestro fundador Donald Hess y crear vinos extraordinarios de altura mediante prácticas que preserven la identidad del terroir. Este Torrontés de altura extrema es nuestra forma de acercar al consumidor parte de esta tierra y de la vida que late en los Altos Valles Calchaquíes.” — Manuel Lanús, CEO de Bodega Colomé.

En el marco de esta celebración, la bodega invita a los consumidores de todo el país a conocer esta cepa. Para eso, Colomé está llevando a cabo acciones especiales en restaurantes y vinotecas de todo el país y ofrece descuentos de hasta el 40% en su tienda online cavacolome.com, en todos los vinos elaborados a partir de esta variedad, permitiendo que más personas disfruten en sus mesas de un vino que representa el ADN argentino.

En Colomé, cada copa es un puente hacia algo más grande: un paisaje imponente, un museo único, una estancia cargada de historia y un compromiso profundo con la naturaleza. Vivir el Torrontés aquí es entender que el vino es cultura, hospitalidad y conexión con la tierra.

⁠Cabalgatas guiadas entre viñedos y montañas.

