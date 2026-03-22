Albert Einstein: “Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy seguro sobre la primera”

Hay una célebre frase de Albert Einstein que dice: “Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy seguro sobre la primera”. Dicha expresión se volvió universal y resuena en el presente, en un mundo atravesado por la sobreinformación, las redes sociales y los intensos debates públicos. Por eso, esta reflexión adquiere un nuevo significado que vale la pena retomar para pensar la sociedad actual y los comportamientos humanos.

Lejos de tratarse de una simple ironía, la frase encierra una crítica profunda a los límites del comportamiento humano. Einstein, reconocido principalmente por revolucionar la física moderna con la teoría de la relatividad, también fue un agudo observador de la sociedad. Su pensamiento trascendió los laboratorios y se proyectó hacia cuestiones éticas, políticas y filosóficas. En ese marco, su mirada sobre la “estupidez humana” no apunta a una falta de inteligencia, sino a la persistencia de conductas irracionales, incluso frente a la evidencia.

Vale la pena retomar el pensamiento de Einstein en el presente Getty Images

En la actualidad, este fenómeno se manifiesta de múltiples formas. La difusión de noticias falsas, el negacionismo científico, la polarización extrema y la incapacidad de sostener debates racionales son algunos de los ejemplos más visibles. A pesar de los avances tecnológicos y del acceso masivo al conocimiento, amplios sectores de la sociedad parecen repetir errores del pasado o caer en dinámicas que priorizan la emoción por sobre la razón. Es allí donde la frase de Einstein cobra una dimensión casi profética. En un mundo donde cada uno tiene su “verdad”, la búsqueda del entendimiento se hace cada vez más difícil.

El contraste es evidente: nunca antes la humanidad dispuso de tantas herramientas para comprender el mundo; y, sin embargo, las decisiones colectivas muchas veces se ven atravesadas por la desinformación o el pensamiento simplista. Esta paradoja invita a repensar no solo el acceso al conocimiento, sino también la forma en que se utiliza. La educación, el pensamiento crítico y la responsabilidad individual aparecen como claves para contrarrestar aquello que el reconcido físico describía con crudeza.

Los errores de Albert Einstein abrieron paso a nuevos descubrimientos científicos Getty Images

Por otro lado, la referencia al universo no es casual. Einstein dedicó gran parte de su vida a intentar comprender su estructura y sus límites, impulsando preguntas que aún hoy desafían a la ciencia. Su duda sobre la infinitud del cosmos refleja una actitud esencial del pensamiento científico: la humildad frente a lo desconocido.

Cabe destacar que el principal aporte de Albert Einstein al estudio del universo fue la formulación de la teoría de la relatividad, que cambió por completo la comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad, mostrando que estos no son absolutos sino que están interrelacionados. Gracias a estas ideas, se pudo explicar fenómenos como la curvatura del espacio-tiempo, la expansión del universo y el comportamiento de objetos extremos como los agujeros negros.

A más de medio siglo de su muerte, Einstein continúa siendo una figura central no solo por sus aportes científicos, sino también por su capacidad para interpretar la condición humana. Recuperar sus palabras en el contexto actual es una invitación a la reflexión. En tiempos donde la información circula sin filtros y las certezas parecen diluirse, su mirada crítica sigue siendo una herramienta valiosa para pensar el presente y proyectar un futuro más consciente.