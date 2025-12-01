“Si te acercás demasiado...”: Cómo funciona BACA, el rudo grupo de motoqueros que combate el abuso infantil

La organización Bikers Against Child Abuse acompaña, contiene y custodia a los niños que han sufrido situaciones abusivas con la intención de que pierdan el miedo y recuperen sus vidas

Los integrantes de esta organización son hombres rudos y mujeres fuertes que viajan en grupo por las rutas de su país arriba de sus motos de alta cilindrada. Los rugidos de sus vehículos llaman la atención de quienes los observan pasar. También es llamativo el aspecto de la mayoría de ellos: pelo largo, barba frondosa, tatuajes por todo el cuerpo, remeras oscuras con calaveras, chalecos de jean y botas de cuero. Son motoqueros, pero no cualquier tipo de motoqueros.

Uno creería, quizás de tanto ver películas, que estos personajes son iracundos, camorreros y hostiles. Pero las apariencias engañan. En este caso, estos jinetes montados en sus animales mecánicos comparten una fraternidad y un noble objetivo.

Ellos son miembros del movimiento de Motoqueros contra el Abuso Infantil (BACA, por sus siglas en inglés: Bikers Against Child Abuse) y su finalidad básica es acompañar, ayudar y proteger a niños y niñas que sufrieron abusos o maltratos.

“Ningún niño merece vivir con miedo”

“Ningún niño merece vivir con miedo”, es la frase que rige a la organización sin fines de lucro BACA, y a eso se dedican sus miembros. Esto es así desde que esta cofradía fue creada, en el año 1995 en Utah, Estados Unidos, por el trabajador social y terapeuta John Paul Lilly, apodado “el jefe”.

El propósito central de esta banda de motoqueros es el de “empoderar a los chicos abusados y darles el coraje para enfrentar a sus abusadores y obtener justicia”, según lo dijo al medio CNBC el vocero del grupo de Utah, que se presenta como Ish, tal es su “nombre de carretera”.

La identidad de los miembros se oculta para evitar represalias de los abusadores o sus allegados, y es por ello que muchos miembros revisten nombres de fantasía como “Old Goat”, “Okygirl”, “Goucho” o también “Batman”.

“Nosotros hacemos lo que no muchos pueden hacer: devolverle a un niño su vida”, dice Tree, expresidente de BACA internacional en un documental realizado por la propia organización. El hombre, de tosca apariencia y con todos los atributos que se le endilgan al estereotipo del motoquero, no puede evitar quebrarse al dar su testimonio.

La singular asociación contra el abuso infantil se encuentra extendida a todos los estados norteamericanos y está presente también en 20 países, organizada en “capítulos”, que son como sedes locales para la distribución de cada miembro.

Además del interés común colmado de altruismo que reúne a los Motoqueros contra el Abuso Infantil, ellos comparten un detalle de la vestimenta: un chaleco de jean con un puño estampado en la espalda que contiene las siglas de la asociación.

Cómo ayuda BACA a los niños

La actividad de BACA en favor de las criaturas, que nunca se realiza por fuera de la ley se divide en distintas partes.

En primer lugar, cuando el niño que recibió alguna situación de abuso y se siente, lógicamente, vulnerable o con temor, puede pedir ayuda a sus padres, maestros, o a la policía. Cualquiera de estos actores se puede comunicar con la sede de BACA más próxima para pedir su asistencia.

Los integrantes del grupo de motoqueros verifican que el caso haya sido pertinentemente denunciado y entonces se dirigen al encuentro con el pequeño.

“Los niños son muy perspicaces. Pueden darse cuenta enseguida de si alguien tiene buenas intenciones y, por lo general, lo saben antes que los adultos”, señaló Ish, con relación a estos encuentros.

La visita del grupo de motoqueros al niño puede durar una media hora. Allí, el pequeño recibe el afecto de los miembros de BACA, y también un chaleco característico de la fraternidad, con el parche en la espalda, para que se sienta parte del grupo.

En ese primer encuentro el chico puede también dar una vuelta en moto con sus nuevos amigos y, sobre todo, se le pasa el número y la identificación de dos miembros de BACA, generalmente los que viven más cerca de su casa, para que trabajen como custodia del niño, y que estén siempre cerca de él por si el abusador intenta reincidir.

“Estamos acá para vos”

“Ver este grupo de adultos, motociclistas, ser tan amables conmigo, ni siquiera mencionando lo que me sucedió, solo diciendo: ‘Estamos acá para vos, somos tu nueva familia’, significó el mundo para mí”, dijo en el mencionado documental la joven Rhytm, que recordó la ayuda que recibió en su niñez por parte de los motoqueros tras haber vivido una situación traumática.

Como parte de la integración a la comunidad de BACA, los chicos también reciben su propio “nombre de carretera”.

La idea de este primer contacto es que el niño no se sienta solo, y se empodere. “Lo que hacemos es pedirle al niño que nos adopte. Formamos una familia extensa con él. Queremos que sepa que no está solo y que nadie debe meterse con su familia”, dijo a los medios uno de los integrantes de BACA, de apodo Batman.

El segundo nivel de actividad de la organización se enciende cuando el niño siente un temor o algún registro de que el abusador puede volver a las andadas. “En este caso y si se percibe una amenaza inminente, enviamos a miembros de BACA para que estén preparados y lo protejan de cualquier abuso adicional cuando la familia se encuentre en su momento más vulnerable”, dice la página oficial de la entidad.

“Somos un alambre de púas”

Ish sintetiza en una metáfora cuál es la función de su grupo en este momento con quien busque dañar al pequeño: “Somos un alambre de púas alrededor del niño. Estamos ahí para protegerlo, y si te acercás demasiado, te lastimás”.

En esta parte del proceso de protección del pequeño, los miembros de BACA pueden incluso escribir una carta al abusador para advertirle que “se van a tomar las medidas necesarias para evitar nuevos abusos”.

También, como otra de las medidas, ya más extrema, los motoqueros pueden caminar por el barrio del malechor para “concientizar” a sus vecinos del tipo de persona que vive en su misma zona.

El recurso al que nunca quisieran apelar los motoqueros es el de agresividad, aunque en su página oficial son muy claros al advertir: “No toleramos el uso de la violencia de ninguna manera; sin embargo, si surgen circunstancias que nos convierten en el único obstáculo para que un niño sufra más abuso, estamos listos para ser ese obstáculo”.

Presencia en los juicios

Otro lugar donde la presencia de BACA se hace sentir fuerte es en los tribunales. Cuando se desarrolla el juicio contra el acusado de abuso de un menor que se encuentra bajo la protección de los motoqueros, un grupo de motociclistas ingresan al juzgado a presenciar el proceso.

Así puede verse a cinco, seis o hasta una docena de miembros del singular grupo sentados entre el público de un juicio. Por supuesto que su presencia llama la atención, pero el objetivo, es el de darle coraje al niño en un momento en el que lo necesita, y quitarle el miedo.

“Al estar en el juicio, para los niños pequeños que se asustan por la presencia de abogados, jueces y el agresor, podemos brindarles consuelo, aunque solo sea demostrando que estamos ahí para su familia”, dijo Batman para explicar el por qué de su aparición en esa instancia.

Claro que no todos se sienten cómodos con esta actitud de los hombres de BACA. Son varios los abogados de los acusados en esos juicios que se quejan de la presencia de estas personas.

Críticas a BACA

“Mis clientes tienen derecho a ir a juicio sin sentirse intimidados, sin tener que preguntarse si el tribunal está aceptando de alguna manera lo que promueve BACA”, dijo un abogado penalista de Utah, Mark Moffat al medio local Desert News.

“Se trata de un intento de intimidar a las personas que participan en el proceso judicial”, añadió el letrado y remató: “No los quiero ni cerca de uno de mis jurados”.

Otros hombres relacionados con la justicia consideran que los motoqueros no respetan con sus actitudes la norma constitucional de que alguien es inocente hasta que se declare lo contrario.

El juez de cada caso es el que permite o no la presencia de los motoqueros en la sala de audiencias. “Nos comportamos bien en el juzgado”, aseguró Lilly, fundador de BACA.

En este sentido, una fiscal de Utah, Kay Brison, salió en defensa de los amantes de las motos: “No veo cómo su presencia podría intimidar a un jurado. Podría intimidar a un acusado, pero no estoy seguro de que lo intimide más de lo que intimidaría tener a un gran número de familiares de la víctima allí para apoyarla”.

¿Justicia por mano propia?

Es verdad que una presencia tan contundente de hombres y mujeres de apariencia hostil puede llevar a la creencia de que pueden ejecutar actos violentos. “Algunos tipos tienen tendencia a tomarse la justicia por su mano”, dijo alguna vez un exmiembro de la organización. Pero la realidad marca que los incidentes de este tipo han sido mínimos.

Entre sus más destacados incidentes se encuentra el hecho de que un par de sus miembros fue bajado de un avión porque discutieron con unos padres que habían tratado con mucho rigor a su hijo. O también otros integrantes recibieron una denuncia por hacer ruido con sus motos frente a la casa de un acusado.

En junio de 2000, Chris Garner, sospechoso de abuso, aseguró que un grupo de motoqueros lo citó en un parque y allí le dieron una golpiza. “Pruébelo, está diciendo puras tonterías”, fue la respuesta que dio en su momento Chris Clark, de BACA, acusado de organizar ese ataque.

El motoquero añadió: “No somos los monstruos que la gente cree que somos. A veces podemos ser un poco vehementes, pero nos sentimos muy mal por estos chicos que son traicionados.”

Para ser miembro de BACA se exige al aspirante no tener antecedentes de hechos violentos ni, por supuesto, de abuso infantil. Además, se debe recurrir a reuniones mensuales y participar de las actividades conjuntas de la organización, que también incluyen dar charlas en colegios o crear campañas de concientización contra el abuso.

Motoqueros contra el Abuso Infantil

“Romper las cadenas del abuso”

Todos los motociclistas que integran esta entidad son voluntarios. Es decir, no reciben dinero por sus actividades.

El parche que lucen orgullosos en sus chalecos expresa, a modo de síntesis, el espíritu de la organización. El blanco es la pureza del niño; el rojo, la sangre derramada, el sufrimiento; el negro, los tiempos oscuros que atravesó el pequeño; la calavera y los huesos representan la muerte del abuso; y las cadenas, la unidad de BACA en toda la nación y los países en los que está.

“La meta de BACA es romper las cadenas del abuso infantil, para que estos chicos, al crecer, no lleven lo que les pasó a sus relaciones”, dice en el documental oficial Nytro, una de las tantas mujeres que integran esta organización.

“Nosotros hacemos lo posible para lograr que los niños se sientan seguros. Cuando lo hacemos, ellos pueden confiar y comenzar a ser niños de nuevo. Cuando veo que la luz regresa a los ojos de estos niños, me doy cuenta que obtengo más de BACA de lo que yo le puedo dar”, concluye en el documental, con lágrimas en los ojos, Pippes, presidente internacional de la organización de estos motoqueros.