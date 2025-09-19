Si tenés presión alta, estos tés pueden ayudarte a disminuirla como complemento de una dieta sana y ejercicios

El té puede ser un aliado para bajar la presión arterial y promover la salud cardiovascular, especialmente cuando los valores están ligeramente elevados. No sustituye a los medicamentos para la hipertensión ni a un estilo de vida saludable (alimentación, ejercicio y descanso), pero sí puede ser un complemento natural dentro de tu rutina de cuidado.

1. Té de hibisco

El té de hibisco es una de las alternativas Unsplash

El té de hibisco se obtiene de las flores de la planta y es rico en antioxidantes que favorecen la salud cardíaca. Además de ayudar a disminuir la presión arterial, también contribuye a reducir el colesterol y los triglicéridos. Estudios clínicos demuestran que el hibisco tiene un efecto positivo sobre la presión sistólica y puede ser útil en personas con hipertensión en etapa 1.

2. Té de manzanilla

La manzanilla posee propiedades antiinflamatorias y relajantes que pueden disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca. Dado que el estrés, la ansiedad y los problemas de sueño están relacionados con la hipertensión, este té es una opción excelente para favorecer la relajación y el descanso.

3. Té verde

El té verde es conocido por sus compuestos flavonoides Unsplash

El té verde es conocido por sus compuestos flavonoides (catequinas), que ayudan a reducir la presión arterial sistólica. Su efecto es más notable con un consumo regular y prolongado. También está vinculado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y es beneficioso tanto para personas con prehipertensión como con hipertensión.

4. Té negro

Hojas de té negro Unsplash

El té negro, al igual que el verde, contribuye a relajar los vasos sanguíneos y a mejorar la circulación sanguínea. Beberlo regularmente se asocia con una reducción de la presión arterial y un menor riesgo de problemas cardíacos.Un estudio mostró que consumir 3 tazas de té negro al día durante seis meses redujo tanto la presión sistólica como la diastólica.

5. Té de hoja de olivo

Las hojas de olivo se han utilizado tradicionalmente por sus efectos antihipertensivos. Investigaciones confirman que el consumo de extracto o té de hoja de olivo ayuda a bajar la presión arterial, especialmente en adultos con hipertensión o diabetes tipo 2.Beberlo de manera regular puede mejorar los valores de presión hasta alcanzar niveles normales.

6. Té de espino blanco

El té de espino blanco, elaborado a partir de un arbusto de la familia de las rosáceas, se ha relacionado con una reducción de la hipertensión leve cuando se consume de manera continua. Aunque los estudios son limitados, se considera una opción prometedora para apoyar la salud cardíaca.

¿Cuánto té tomar para reducir la presión arterial?

No existe una dosis exacta: la efectividad depende de tu presión arterial inicial, tu estado de salud general y el tipo de té que consumas. En la mayoría de los casos, se requieren varios meses de consumo diario para notar resultados.

Consejos importantes:

Elegí un té que disfrutes para beberlo con constancia.

Tené en cuenta si el té tiene cafeína , ya que en exceso puede aumentar la presión arterial y afectar el sueño .

, ya que en exceso puede y afectar el . Consultá siempre con un profesional de la salud si tomas medicamentos, ya que algunos tés herbales pueden generar interacciones.