Relaciones abiertas en Hollywood: las estrellas que cuestionaron la monogamia

5 de septiembre de 2020

La noticia de que Brad Pitt está en pareja con la modelo alemanaNicole Poturalski recorrió la agenda mediática de los últimos días, pero no solo por el nuevo amorío del actor, sino porque ella es la esposa del empresario gastronómico Roland Mary desde hace ocho años, con quien mantiene una relación abierta.

Brad Pitt no es el primero ni el único en adoptar este estilo de vida: hay varios ejemplos de protagonistas de la industria del espectáculo que pusieron en duda la monogamia o los vínculos tradicionales para apostar a otro tipo de relación con sus parejas.

Unas semanas atrás, Will Smith y Jada Pinkett despertaron el interés de los usuarios de las redes sociales al confesar que acordaron abrir su pareja y eso permitió que Pinkett comenzara una relación con el músico August Alsina.

Alsina había asegurado que conoció a la actriz en 2015, a través de su hijo, Jaden, y que Smith estuvo en todo momento al tanto de lo que ocurría entre ellos. "Me entregué totalmente a esa relación durante años y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien", relató.

Las declaraciones del rapero fueron reproducidas en la mayoría de los medios estadounidenses y amplificadas en las redes. Al principio, Pinkett y Smith negaron los dichos, pero finalmente los actores, que llevan 23 años de casados, contaron a través de Facebook que, en efecto, Pinkett mantuvo un romance por fuera de su matrimonio.

Will Smith y Jada Pinkett reconocieron que la actriz mantuvo una relación con el rapero August Alsina

Lejos de incomodarse, Smith alentó la charla y dijo: "Creo que tenés que decir de manera clara qué fue lo que pasó", comenzó diciéndole a su esposa, mirándola a los ojos. "¿Sobre qué?", respondió ella, haciéndose la desentendida. "Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio. ¿Y qué pasó?", insistió él. "Entonces yo me metí en un enredo con August", terminó admitiendo ella, pero la respuesta tampoco pareció convencer a su marido que, entre risas, repreguntó y corrigió: "¿Un enredo? Una relación".

Si bien este episodio generó un gran revuelo recientemente, a lo largo de su relación el actor y su esposa ya habían dicho que se veían mutuamente como "compañeros de vida". De hecho, en 2013, la actriz reconoció: "Siempre le he dicho a Will 'haz todo lo que quieras siempre que te puedas mirar en el espejo y sentirte bien' porque, al final del día, Will es dueño de sí mismo. Tiene que decidir lo que quiere ser y no es algo que me corresponda a mí. O viceversa".

Otra pareja que apostó por un vínculo más "flexible" fueron Mila Kunis y Ashton Kutcher. Cuando empezaron a salir, ninguno de los dos sabía a dónde los llevaría la relación, así que decidieron tener un vínculo abierto y casual, sin compromisos, es decir, que podían salir con otras personas.

Mila Kunis y Ashton Kurcher decidieron tener una relación casual y sin compromisos cuando empezaron a salir Crédito: GROSBY GROUP

Sin embargo, después de un tiempo, Mila Kunis reconoció que le pidió a Kutcher que hicieran de su relación algo exclusivo. "Descubrimos que cada vez que intentábamos vernos con otra gente, al final nos llamábamos y acabábamos quedando porque queríamos más. Hasta que descubrí que me ponía nerviosa y acabé hablando con él para decirle que no quería vivir más esa situación", confesó en una entrevista en 2016.

Una de las primeras en hablar abiertamente del tema fue Shirley MacLaine, que estuvo casada casi 30 años con Steve Parker. "En 1954, mi marido y yo practicamos el matrimonio abierto. Nadie lo entendía, pero creo que esa es la base de un matrimonio duradero".

"Nadie lo entendía en ese momento, pero lo hicimos. Él vivía en Japón y yo estaba en América trabajando. Nos encontrábamos de vez en cuando y éramos grandes amigos, además de viajar juntos algunas veces. Creo que esa es la base para que un matrimonio dure mucho. Yo era muy abierta para esas cosas y él también", con a la revista People en 2016.

Al igual que Shirley MacLaine, la actriz Scarlett Johansson siempre dejó clara su postura respecto al casamiento. "La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita y su práctica puede ser una cosa muy bella, pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo", expresó hace varios años.

Scarlett Johansson reconoció que no le resulta natural la monogamia Fuente: AP

Si bien no se conocen mayores detalles sobre los acuerdos con sus relaciones, la actriz se casó en dos oportunidades -con Ryan Reynolds y luego con Romain Dauriac- y volverá a pasar por el altar junto a Colin Jost próximamente.

Otra de las estrellas que se manifestó en contra de la monogamia fue Ethan Hawke. En 2013, opinó que la fidelidad sexual no puede ser lo único en lo que se base una relación y consideró que la gente tiene una "visión muy infantil" de la monogamia.

El actor estuvo casado con Uma Thurman, de quien se se separó en 2003 y se divorció dos años más tarde; la ruptura ocurrió en medio de las especulaciones que vincularon a Hawke con su actual esposa, Ryan Shawhughes.

Por su parte, la emblemática cantante de country, Dolly Parton, lleva más de 50 años casada con Carl Thomas Dean y, en 2007, detalló algunas intimidades sobre su matrimonio que llamaron la atención. "Si somos infieles no lo sabemos, así que si así es, es bueno para los dos. Ni él ni yo querríamos saberlo", contó.

Poco después, ante la polémica que provocó, la cantante aclaró: "Dejamos que cada uno sea lo que quiere ser, pero lo mataría si supiera que está con alguien y él haría lo mismo conmigo". Igualmente, más adelante, explicó: "Sí, se trata de una relación abierta, pero no sexualmente". Es decir, tanto ella como él tienen la libertad de coquetear con otras personas.