Solo 100 casos en el mundo: la niña que tiene el raro síndrome de cabello impeinable y causa furor en redes

Layla Davis es una pequeña de 17 meses que fue diagnosticada como una de las cien personas en el mundo con el extraño “síndrome del cabello incontrolable”. Esto significa que la niña posee una melena seca y encrespada que desafía todos los intentos de peinarla. Su historia no tardó en viralizarse y el perfil que le crearon sus padres en Instagram no tardó en conquistar a todos en las redes.

La rara condición se desarrolla entre el nacimiento y los tres años, aunque puede hacerse visible hasta los doce. Los niños que desarrollan este síndrome suelen tener el pelo de color castaño claro o rubio.

La pequeña causa furor en las redes sociales (Foto: Instagram/@laylas_locks)

“Layla tenía el cabello esponjoso hasta los doce meses y luego comenzó a crecer de manera descontrolada hacia afuera en todas las direcciones”, contó Charlotte, la madre de Layla en declaraciones a The Sun.

En un principio, la mujer tenía la esperanza de que el pelo de su niña se desinflara, pero como eso no pasó, decidió llevarla al médico. “Estoy muy orgullosa de recibir el diagnóstico porque es muy raro. Parte de la razón por la que demoré en hacerle la prueba es porque solo hay cien personas en el mundo, es decir que las posibilidades de tenerlo son muy escasas”, indicó.

Afortunadamente, esta anomalía no tiene consecuencias en la salud, sino que solo afecta al pelo que crece de a mechones rebeldes hasta la pubertad. Sin embargo, el aspecto estético que genera puede provocar comentarios o miradas incisivas, que es lo que la madre de Layla quiere evitar: “Solo quiero que crezca y sepa que es increíble, aunque se vea diferente a otras personas”.

La niña conquistó a todos en Instagram (Foto: Instagram/@laylas_locks)

En esa misma línea, y para crear conciencia acerca de esta rara enfermedad, la mamá de Layla creó un perfil en Instagram donde publica imágenes de la niña y subraya que “ser diferente es algo maravilloso”.

De a poco comenzó a reunir más y más seguidores y recibe comentarios de todo tipo por su cabello particular. “Se parece a cuando me despierto por las mañanas, no veo diferencia alguna, salvo, claro, ella es más linda”; “Es una niña hermosa y su cabello es fabuloso” y “¡Eres hermosa!”, fueron solo algunos de los comentarios que

La pequeña aún no cumplió los dos años (Foto: Instagram/@laylas_locks)

Una peluquera reveló en TikTok la forma correcta de lavarse el pel

Al margen de anomalías o extrañas condiciones, podemos tener el pelo encrespado o grasoso si no lo lavamos bien. De ahí que una peluquera británica causó revuelo con un tutorial en TikTok para lavarse el cabello de manera correcta.

Una influencer mostró en TikTok cuál es la manera correcta de lavarse el cabello TikTok: @amy.does.some.hair

El primer dato que desconcertó a sus seguidores tras ver el video que posteó es que la experta se lava dos veces el pelo. Al contrario de una máxima relacionada con la higiene capilar que indica que no hay que hacerlo todos los días. No obstante, su propuesta es precisamente para que perdure más el efecto del aseo.

En principio, explicó que hay que utilizar poco shampoo. Asimismo, aconseja humedecer bien la cabellera con abundante agua. Luego, hay que masajear por toda la superficie del pelo, lo que incluye parte de la frente y la nuca. El objetivo del primer tramo es, enjuague mediante, que no quede ningún residuo en el pelo. “Esto debería ayudarte a tener que lavarte el pelo menos a menudo”, sostuvo.

El segundo paso, en tanto, constará de volver a lavar el pelo, pero en esta oportunidad centrándose en las raíces y evitar el contacto con el resto del cabello. La publicación obtuvo miles de reproducciones, más de 5000 likes y decenas de comentarios.