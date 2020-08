Los especialistas valuaron el hallazgo en unas 100.000 libras, algo así como US$130.000 Crédito: The Sun

9 de agosto de 2020 • 13:19

Un hombre encontró en un campo de Inglaterra, con un detector de metales y luego de una búsqueda de más de 10 años, lo que él mismo llamó como "el tesoro más grande de mi vida".

Luke Mahoney, de 40 años, fue el autor de este descubrimiento, realizado en un terreno de unas seis hectáreas perteneciente al pub The Lindsey Rose,en Lindsey, condado inglés de Suffolk, el pasado 26 de julio.

Los especialistas señalaron que las monedas antiguas pertenecen a los períodos que van del siglo XV al siglo XVII. Los expertos también indicaron que su origen tendría que ver con algún terrateniente rico que las ocultó en su terreno antes de partir a luchar en lo que se denomina la Revolución Inglesa, o la Guerra civil inglesa, de mediados del Siglo XVII.

Las monedas corresponden a un período que va del siglo XV al XVII, y habrían sido enterradas por un terrateniente Crédito: BBC

Nigel Mills, de la tradicional casa especialista internacional en monedas Dix Noonan Webb, dijo que las monedas alcanzarían al menos unas 100.000 libras esterlinas -unos 130.000 dólares- en una subasta.

Agregó que la primera moneda en el hallazgo fue un chelín -vigésima parte de una libra- de la era de Isabel I, que data de 1573, mientras que también había varias medias coronas de Carlos I, de los años 1641 al 1643.

Mahoney, que es padre de tres hijos y tiene una casa, precisamente, de venta de detectores de metales, señaló en una entrevista con la cadena BBC que "la sensación de raspar la tierra y la suciedad y ver las monedas es indescriptible".

Dijo también que por la mañana había encontrado una moneda de oro y seis peniques -cada penique es la centésima parte de una libra-, y que luego él y sus compañeros se retiraron a almorzar al mismo pub.

A su regreso al terreno, el hombre volvió a apuntar con el detector en otra zona. "De inmediato sonó la señal y saqué una moneda de Carlos I. Luego sonó otra señal. Y otra. Y otra", dijo.

Luke Mahoney encontró lo que para él mismo fue "el tesoro más grande de mi vida" en el terreno trasero del pub de su pueblo Crédito: The Sun

"Estaban por todas partes. Fue un pandemonio", concluyó, emocionado.

El encargado del pub The Lindsey Rose dijo que Luke siempre se emociona con todo demasiado, y que cuando lo llamó desde el terreno no le hizo mucho caso. "Pero siguió llamando a los gritos, y me dijo que tenía que ir a ver lo que había encontrado".

Y vaya si estaría impactado Mahoney con la magnitud de su hallazgo que pasó tres noches sin dormir. "No dormí, solo me senté en mi auto con los ojos abiertos -relató a The Sun-, observando toda la noche que nadie se colara a buscar el tesoro".

Finalmente, el hombre señaló que espera que el tesoro vaya a parara a algún museo local y dijo que va a repartir el dinero que reciba de la subasta con sus amigos y compañeros en el hallazgo, Dan Hunt y Matt Brown.