El documentalista y especialista marino Forest Galante tiene en sus manos un ejemplar de tollo dentiplano -luego lo devolverá al mar-, una especie de escualo que se consideraba desaparecida hace más de un siglo

Un grupo de especialistas en vida marina hicieron un sorprendente hallazgo en las costas de Sudáfrica. se trata de un ejemplar de tiburóntollo dentiplano, una clase de escualo que la ciencia consideraba extinguido hace unos 120 años.

El descubrimiento de este espécimen fue realizado por el equipo de expertos encabezado por el biólogo y divulgador televisivo Forest Galante y podrá verse en una serie de documentales sobre tiburones que emite esta semana la señal Discovery Channel.

"Sabía que Sudáfrica tenía varias especies de tiburones perdidas. En pocas palabras, pensamos que si íbamos a esta región tal vez tendríamos suerte y encontraríamos uno. Pero resulta que encontramos un montón. Fue alucinante ", dijo Galante al medio estadounidense Newsweek.

Este especialista hizo una carrera en la búsqueda de especies que están al borde de la extinción, y para el documental citado, que se llama Extinct or Alive: Land of the Lost Sharks (Institno o supervivencia: la tierra de los tiburones perdidos), se trasladó a la costa este sudafricana, en el Océano Índico, donde convergen más de un tercio de las especies de tiburones del mundo.

Y uno de los singulares tiburones que encontró este equipo, el tollo dentiplano (Scylliogaleus quecketti) estuvo perdido para la ciencia durante 120 años. Esto quiere decir que para el universo científico este animal podría estar extinguido.

"Estaba conmovido, absolutamente conmovido -dijo Galante-. Literalmente estaba sosteniendo físicamente este animal perdido en mis manos, un ejemplar que la ciencia no había visto en 120 años. Se me pone la piel de gallina con solo pensarlo. Es difícil explicar cómo es ese sentimiento cuando el trabajo de toda tu vida está dedicado a encontrar cosas como esta".

Galante contó que tuvo un ejemplar de este tiburón en sus manos y fuera del agua por solo unos cinco segundos antes de ponerlo en una pequeña pileta que estaba a su lado. Luego, su equipo le tomó medidas y le puso un chip de monitoreo antes de devolverlo al mar.

El Tollo Dentiplano es una especie de escualo de un metro de largo y, al parecer, no es peligroso como sí lo son otros tipos. Su hábitat natural se sitúa en las aguas del Océano Índico.

El documental de Galante en el que encuentra esta especie que se creía extinguida y otros ejemplares más, como el tiburón comadreja o la raya adornada, se estrenó el martes y puede verse durante el mes de agosto en Discovery Channel.