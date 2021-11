Su esposo la abandonó por mensaje de texto, recompuso su vida y logró el cambio que buscaba: “Soy resistente”

Kristi Sives, una mujer norteamericano que llevaba varios años de pareja con su esposo y un hijo en común, habló sobre la manera en la que él decidió cortar la relación. A través de un mensaje, el hombre expresó: “No soy feliz, quiero más para mí. Si venís a casa, no voy a estar”. En ese preciso momento, la vida de Sives cambió totalmente. “Él era mi mejor amigo, mi otra mitad”, sostuvo la mujer en una entrevista con Love What Matters.

Kristi Sives solía compartir los felices momentos que pasaba junto a su esposo Instagram Kristi Sives

Algunas relaciones dejan de funcionar a lo largo del tiempo porque las diferencias entre ambos se acumulan y derivan en discusiones. Este fue el claro ejemplo en el que la convivencia no funcionó debido a distintas formas de ser de los cónyuges.

La relación de Kristi con su esposo fue deteriorándose con rapidez en el último tiempo. Fue tal la distancia, que ambos dejaron de hablarse. Según comentó al medio Love What Matters, su pareja abandonó la casa y después le avisó el motivo en un mensaje de texto.

“No soy feliz, quiero más para mí. Si venís a casa, no voy a estar acá”, mencionaba el mensaje que le dejó su esposo antes de cortar el vínculo y dejar a su hijo de 11 meses.

Kristi-Ann Sives comparte las vivencias con su hijo a través de Instagram Instagram Kristi-Ann Sives

Según explicó la mujer, en el momento de retornar a su casa observó que ya no se encontraban las pertenencias de su pareja. “Intenté comunicarme con él llamándolo a su celular pero estaba apagado”, detalló. Después de unos minutos, se dio cuenta de lo que pasó y se sintió devastada al ver que el hombre con el que estuvo tanto tiempo la haya dejado.

Como pudo, la mujer volvió a seguir con su vida y puso como prioridad el bienestar de su hijo. Aún así, la tristeza la invadía constantemente. “Me obsesioné con las listas, buscando algo que pudiera haber llevado a esto, algún tipo de señal, una razón”, indicó Kristi en relación con la ruptura.

Para buscar respuestas fue directo a ver a la familia de su esposo, pero se encontró con la sorpresa de que ningún integrante sabía que el hombre abandonó su casa.

“Él era mi mejor amigo, mi otra mitad. Hicimos todo juntos, era la persona a la que todavía me emocionaba ver todas las noches cuando volvía a casa del trabajo. Nunca imaginé una vida sin él a mi lado”, añadió.

Después de un tiempo sin saber nada, el hombre apareció nuevamente pero para solicitarle los trámites del divorcio. “Él tuvo un comportamiento agresivo y se dedicó a emitir comentarios humillantes en contra de mi. También me insultó”, explicó Kristi acerca de la reaparición de su ex pareja.

Kristi Sives retomó su vida con su hijo en Jersey, Estados Unidos Instagram Kristi Sives

Por esa razón, la mujer decidió trasladarse hacia otra ciudad junto a su hijo y volver a empezar de cero al sur de Jersey, Estados Unidos, justo un año después de la separación. Finalmente, pudo volver a la tranquilidad que tanto ansiaba.

“Sé que puedo superar cualquier cosa que me depare la vida. Soy fuerte. Soy hermosa. Soy resistente”, agregó Kristi y comentó que es consciente que recuperarse completamente llevará su tiempo. “Todavía me estoy recuperando y sé que es posible que nunca me recupere por completo de esto, pero estoy luchando para hacer una vida para mí y para mi hijo”, cerró.