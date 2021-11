La fuerte respuesta de La China Suárez a Paula Chaves y Zaira Nara cuando la enfrentaron por el “Wandagate”

El Wandagate tuvo coletazos en personas ajenas al conflicto amoroso de las tres partes (China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi). De acuerdo con la información que reveló este martes Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM), la relación de la actriz con las modelos Paula Chaves y Zaira Nara está “rota”. Al margen del silencio público de Chaves sobre la trama amorosa, el conductor explicó que ella “no quiere saber absolutamente nada más” con la ex Teen Angels. En esa línea, señaló que eran amigas, pero que, “como en todas las relaciones, pasaron un montón de cosas que fueron dinamitando esa amistad”.

“Cuando empiezan todos los rumores, tanto Paula como Zaira, que eran amigas de la China, la llaman y le piden explicaciones. Las respuestas de la China las dejaron heladas a las dos. Las tiene que contar ella, pero frases muy despectivas, que son típicas respuestas de ella también: ‘A mí que me importa’, ‘soy libre’”, reprodujo De Brito, quien aclaró que había respuestas aún más fuertes que prefería no revelar. A su vez, la periodista Mariana Brey sostuvo que Suárez le reenvió a Icardi un audio de Chaves, en el que le preguntaba si eran verdad los rumores de su amorío. Esta actitud no le habría gustado a Paula.

Paula Chaves y la China Suárez eran "muy amigas", según reveló Ángel De Brito Instagram

En una reciente entrevista con Verónica Lozano, la animadora de “Bake Off” dijo: “No voy a hablar del tema. Me apena mucho todo esto, pero no, no es mi tema y no puedo opinar ni hablar ni nada”. A su vez, resaltó: “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”. Y cuando Lozano dijo “y con la China buena onda, pero no es que eran tan amigas”, Paula respondió: “Claaaaro”.

Al mismo tiempo, contó que su amiga “está muy bien” y aseguró que es “re tranquila”. Sin embargo, De Brito aseguró que “está todo mal” entre Zaira y su marido, tras conocerse que habría sido cómplice de la infidelidad de Icardi a su hermana.

Luego, Ángel reprodujo unas viejas declaraciones de Chaves sobre la China, en las que contó que estuvo con ella “en momentos muy duros”, como cuando perdió un embarazo y se ocupó de su hija Olivia al “100%”. “Fue la que estuvo al lado mío, es una buena amiga”, dijo en ese entonces. Además, opinó que a la China “le cuesta reaccionar” ante el dolor, y puso como ejemplo la muerte de su padre: “Estaba de viaje con Cabé y no volvió”, dijo al respecto, y la disculpó: “Cada uno reacciona como puede”.