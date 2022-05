Su hijo de un año cayó en una alcantarilla y el modo en que reaccionó le salvó la vida: “Saqué la tapa y lo vi”

Un dramático momento se vivió en Inglaterra, cuando una mujer salvó a su hijo de 18 de meses, que había caído en una alcantarilla. El accidente ocurrió porque la tapa estaba floja y cedió inmediatamente luego de que el niño pasó por encima. La secuencia quedó registrada en imágenes tomadas por una cámara de seguridad de la zona.

Pese a que a diario se registran todo tipo de accidentes y hechos trágicos en las viviendas y la vía pública, no siempre se observan milagros como el que sucedió en esta oportunidad. La protagonista de la historia se llama Amy Blyth, y logró salvar a su bebé casi ileso de este suceso que pudo haberle costado la vida.

Concretamente, todo ocurrió en Ashford, una ciudad inglesa que forma parte del condado de Kent. Allí, la mujer de 23 años y su hijo Theo caminaban de la mano. En un segundo, el niño se separó de su madre y se acercó hasta la tapa de una alcantarilla, que había llamado su atención. Al darse cuenta de esto, Amy volvió rápidamente sobre sus pasos para sacarlo de allí.

Sin embargo, apenas el niño puso un pie encima, la tapa cedió y él cayó adentro ante la mirada desesperada de su madre, según informó el medio LADbible. Afortunadamente, lejos de paralizarse, la mujer reaccionó muy rápidamente. Apenas su hijo cayó, ella se metió a la alcantarilla y logró sacarlo en unos pocos segundos.

El video del accidente que registró una cámara de seguridad

Como se pudo observar en la grabación, Theo no tuvo ninguna lesión grave y se encuentra bien físicamente. A pesar de esto, Amy expresó que el niño se vio afectado por el hecho, ya que tiene pesadillas y grita por su madre durante las noches.

De acuerdo a las declaraciones de la mujer, el primer pensamiento que se cruzó por su cabeza es que su hijo iba a morir cuando cayó. “Saqué la tapa y lo vi ahí abajo, gritando mi nombre. El agua le llegaba a las rodillas”, relató sobre el momento del rescate.

Horas después, la propia Amy seguía sin poder entender cómo encontró la fuerza y la capacidad de sacar a Theo tan rápidamente. Según su relato, usó una de las estructuras del costado de la alcantarilla para poder agacharse y tomar al niño.

Después de salir de esa situación, ambos fueron a un hospital inmediatamente para que un médico pudiera evaluar el estado de salud de Theo. Los estudios médicos arrojaron que el pequeño tenía una conmoción leve, pero no había ninguna fractura o lesión grave en su cuerpo.

La respuesta de la empresa

Luego de las cuestiones de salud, Amy impulsó un reclamo a Southern Waters, la empresa responsable por el accidente. De acuerdo a lo que explicó la joven, las alcantarillas no dejan que traspase el sonido hacia el exterior, por lo que si no hubiera visto a su hijo caer podría no saber donde se encontraba.

Desde la empresa, un vocero se limitó a manifestar que se encuentran en la investigación del hecho y que ya designaron a un empleado para que se comunique con la familia.