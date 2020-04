Sueños raros en cuarentena: ¿esconden algo o son inofensivos?

Cada vez son más los que aseguran estar teniendo una mayor producción onírica en estos días. Relacionados o no con el coronavirus, los sueños raros y demasiado vívidos son esperables en situaciones de estrés como la que estamos atravesando. Crédito: Unplash

Sueños raros. Desde que se declaró la cuarentena por el coronavirus , una búsqueda rápida de esas dos palabras en Twitter ofrece miles de testimonios de personas que aseguran estar soñando en exceso y que el contenido de esos sueños, si no son pesadillas, son, al menos, escalofriantes y demasiado vívidos. ¿Qué relación hay entre las imágenes oníricas y el contexto diario que vivimos desde hace más de quince días? ¿Pueden los sueños ser un motivo de preocupación?

La tradición freudiana de la psicología encontró en la Argentina un terreno fértil para la expansión de sus ideas, entre ellas, la interpretación de los sueños. Crecimos en un ambiente teñido de conceptos difusos sobre psicología que aceptamos como ciertos sin cuestionarlos. Además, nos divierte, encontramos cierto morbo en el afán de interpretar los sueños para darles significados, como si fueran mensajes encriptados que llegan del inconsciente. Nos sorprenden lo enrevesadas que pueden ser esas historias sin hilo narrativo que suceden en nuestra mente mientras descansamos.

La combinación de las variables -cuarentena, coronavirus, sueños e interpretación- puede dar como resultado una tortura nocturna que muchos están padeciendo. Sin embargo, para tranquilidad de los soñadores, la experiencia de escenas oníricas extravagantes es esperable en tiempos como los que estamos viviendo de ansiedad e incertidumbre.

Los sueños como metáforas del estrés

"Las situaciones de estrés sostenidas en el tiempo pueden provocar pesadillas y sueños extraños. Los pensamientos desagradables que tenemos durante el día aparecen también en la noche cuando dormimos. La inquietud interna permanente que hoy atravesamos todos y el hecho de vivir en un estado de amenaza que no tiene respuesta y que, por ahora, no sabemos cuándo ni cómo termina, puede alterar el contenido onírico y generar imágenes consistentes con lo que vivimos durante el día", explica Pablo López, licenciado en psicología y especialista en sueño e insomnio de INECO.

No hay misterios ni mensajes escondidos, sino solo un proceso fisiológico de una mente que todo el tiempo está procesando información: lo que soñamos es una continuación de la corriente de pensamiento diurno. "La pandemia es hoy el tema central de nuestras vidas, por eso, no hay motivo para que no lo sea durante el sueño pero de manera desordenada. Cuando dormimos se desactivan los mecanismos de control del lóbulo prefrontal y no podemos organizar la información", continúa el experto.

En el sueño intervienen otros significados que vienen del inconsciente porque el cerebro funciona de manera distinta cuando dormimos, se trata de un proceso único de cada persona debido a que esos símbolos se construyen a partir de la subjetividad. "Los seres humanos funcionamos por significados que dependen directamente de la biografía, de la historia personal. Por eso, no hay patrones que se puedan generalizar ", asegura Claudia Gómez Prieto, docente de la materia Intervención psicológica en emergencias y desastres y Secretaria Académica de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la UCA.

Emociones a flor de piel

Otra explicación consistente para entender por qué algunos están teniendo sueños crudos y raros durante esta época se relaciona con el vínculo que tenemos con nuestras propias emociones. "Hoy las personas se sienten más habilitadas a expresar sus sentimientos porque saben que el resto de la gente está atravesando la misma situación de incertidumbre. Este mayor contacto con el mundo interior posiblemente pueda ser un disparador para un aumento de la producción onírica", dice la especialista de la UCA.

Los dos expertos consultados aseguran que soñar y recordar más aquello que soñamos no es motivo de preocupación , salvo en los casos en los que un determinado sueño se repita durante varios días y provoque malestares diurnos y nocturnos. Este tipo de situación amerita una consulta con un especialista.

Por otro lado, es fundamental saber que en la actualidad la ciencia psicológica no considera interesantes para sus estudios los contenidos de aquello que soñamos. "No hay evidencias que relacionen los sueños con el comportamiento diurno. El sueño es un fenómeno cognitivo. Consideramos que no es material útil para tratamientos ni para intervenciones. La interpretación es una práctica que ha dejado de hacerse desde hace alrededor de cincuenta años", concluye el experto de INECO.

Higiene del sueño

No vamos a evitar soñar porque controlar las imágenes oníricas no depende de la voluntad, pero sí podemos generar las condiciones adecuadas para dormir bien y lograr un sueño reparador . ¿ Cómo ? Los especialistas recomiendan el cuidado de las rutinas para que los días sean lo más parecidos posibles a la normalidad: despertarse temprano, dormir una suficiente cantidad de horas, cuidar la alimentación y respetar sus horarios, no trabajar ni pasarse el día en la cama, hacer algo de ejercicio, salir al balcón o al patio a tomar aire y sol, estar en contacto con las personas queridas y evitar el exceso de información, entre otros consejos.