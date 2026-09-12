Susan Young Browne, de 108 años, todavía maneja y entrena tres veces por semana: renovó su licencia hasta los 115

Susan Young Browne, de 108 años, continúa al volante y se ejercita tres veces por semana en Dover, Delaware. Con una vida que abarca más de un siglo de transformaciones, la mujer estadounidense renovó su licencia de conducir por siete años, momento en que tendría 115.

Cómo se mantiene activa Susan Young Browne a los 108 años

De acuerdo con un informe publicado por CBS Philadelphia, la actividad física ocupa un lugar central en la vida cotidiana de Browne. Además de asistir a clases grupales, comienza cada jornada con una serie de movimientos que incorporó hace dos décadas.

“Cuando me levanto por la mañana, hago una rutina de ejercicios que practico desde hace 20 años”, contó. Las sesiones se realizan en el Modern Maturity Center, un centro comunitario para adultos mayores ubicado en Dover.

Browne, una de las primeras integrantes de la institución, suele ser la persona de mayor edad del salón. Sus compañeros la recibieron con aplausos durante una de las jornadas y le dijeron que era “el centro de atención”.

A su vez, la residente de Delaware renovó recientemente su licencia de conducir hasta 2033. Browne conduce por la ciudad sin depender de otras personas para trasladarse.

Como reconocimiento a esa autonomía, recibió un espacio de estacionamiento reservado para conductores mayores de 100 años.

Educación segregada y docencia, la vida de la mujer de 108 años

Browne nació el 24 de abril de 1918 en Lincoln, Delaware, y fue la décima de los 12 hijos de George y Susie Brown, según informó la Universidad Estatal de Delaware. Cuando tenía edad escolar, su padre, que era agricultor arrendatario, trasladó a la familia a una granja de 40 acres situada entre Houston y Milford.

La mujer celebró sus 108 años rodeada de familiares, amigos y toda la comunidad de Dover desu.edu

La propiedad no contaba con electricidad, agua corriente ni baños. Durante aquellos años, Browne también debió atravesar el sistema educativo segregado del estado.

La mujer vivía a unos ocho kilómetros de la escuela para estudiantes afroamericanos, de un único salón, a la que asistía en Houston.

Desde joven tuvo claras sus aspiraciones profesionales. En una entrevista concedida en 2021 a una publicación de exalumnos, explicó que sus principales objetivos siempre fueron recibir educación y convertirse en maestra.

Después de completar la escuela secundaria, se casó con James Young y comenzó a formar una familia, por lo que obtener su título universitario le llevó siete años. Finalmente, se graduó en 1945 con una licenciatura en Educación Primaria del entonces State College for Colored Students, actual Universidad Estatal de Delaware.

Su carrera docente comenzó ese mismo año con breves períodos en Ellendale Elementary School y John Wesley Elementary School, en Milford.

Cuando el distrito puso fin a la educación segregada en 1965, fue trasladada a Fairview Elementary School. Allí continuó hasta su retiro, en 1977, después de completar tres décadas como educadora.

La mujer celebró sus 108 años con un homenaje de toda la ciudad

Según CBS Philadelphia, más de 130 personas participaron el 2 de mayo de la celebración realizada en el Harvest House, el salón comunitario de la iglesia metodista Whatcoat de Dover. Según el alcalde Robin R. Christensen, Browne es actualmente la residente viva de mayor edad de la ciudad.

El gobernador de Delaware, Matt Meyer, participó junto con su hijo Levi del festejo por los 108 años de Browne desu.edu

Durante el encuentro, los comisionados Terry Pepper y Joanne Masten le entregaron un reconocimiento por representar un “puente vivo entre generaciones” y por su legado familiar y comunitario.

Entre los asistentes estuvo el gobernador de Delaware, Matt Meyer, acompañado por su hijo Levi.