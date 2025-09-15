Sushi y gin tonic: un nuevo spot en el Movistar Arena combina entretenimiento, coctelería y gastronomía gourmet

Con los años el Movistar Arena ha demostrado ser mucho más que un espacio para ir a ver un show. Sus atracciones gastronómicas, de entretenimiento y bienestar logran que los melómanos disfruten de una experiencia integral. Es decir, ir al Movistar Arena es un programon.

El nuevo espacio de Gordon´s en el Movistar Arena

Mientras el venue se renueva constantemente para ofrecer el mejor servicio a sus clientes, Gordon´s planta bandera para ser testigo y partícipe de los contextos de disfrute. Con una propuesta gastronómica, la marca trae algo distinto: una experiencia gourmet, saludable y de calidad.

“Gordon´s elige al Movistar Arena por ser uno de los espacios de entretenimiento en vivo más icónicos de Buenos Aires, un punto de encuentro con fuerte visibilidad y conexión con un público joven-adulto que disfruta experiencias de calidad. El Arena representa música, entretenimiento y momentos compartidos, un territorio afín a la personalidad de la marca: social, descontracturada y con espíritu de celebración”, aseguran desde la marca.

El gin&tonic más elegido del mundo, marinado con sushi elaborado inhouse

El espacio de Gordon´s se encuentra en platea baja. Leonardo Zaracho, director de Food & Beverages del Movistar Arena, explica: “El sushi se caracteriza por ser fresco, elaborado en el momento y con una presentación cuidada. Buscamos que sea una opción ligera, sabrosa y al mismo tiempo sofisticada, ideal para disfrutar en un entorno de entretenimiento”.

Sushi elaborado por chefs especializados.

A diferencia de otras opciones del venue, esta alternativa se corre de las propuestas rápidas o tradicionales de un estadio. El menú es variado, pensado para todos los gustos, y se elabora puertas adentro por chefs especializados que trabajan con atención al detalle y técnica profesional.

Una alianza que promete

No es ninguna casualidad la alianza entre Gordon´s y el Movistar Arena. Ambos se destacan por ofrecer una experiencia premium, conectar con su público e innovar sin perder el foco en la calidad y sofisticación.

La nueva propuesta eleva la salida de los melómanos a otro nivel y plantea un nuevo ritual en el que la música, la gastronomía y la coctelería son uno.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.