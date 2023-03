¿Te quedaste sin café? 5 tiendas donde comprar online

escuchar

El combustible infalible de todos los días, sin lugar a dudas, es el café. Es el placer de la mañana apenas despertar, el gustito de después del almuerzo, la energía que hace falta a media tarde... Siempre es buen momento para regalarse una taza colmada. Y para nunca descubrirse sin este elixir fundamental de cada día, Club LA NACION acerca cinco tiendas online en las que poder comprarlo con un solo click. Café instantáneo, en cápsulas, en grano, nacional o importado, ¡hay para todos los gustos y estilos!

Macchiato

Las variedades de Macchiato cubren todos los gustos.

Sitio web: www.macchiato.com.ar

www.macchiato.com.ar Beneficio: 15% en compra online todos los días

15% en compra todos los días El dato: en la tienda hay combos súper variados de sus cápsulas

Si de experiencia en café se trata, la marca Macchiato tiene más de 50 años en esta industria. Son expertos en café de calidad, con una selección de finos granos arábigos de orígenes brasileños, colombianos, centroamericanos y caribeños. Aquí el café es tostado, molido y envasado en Argentina en cápsulas de aluminio de última generación para preservar la riqueza de su aroma y sabor. Y comprando 60 o más se accede al 15% de Club y a envío gratuito a todo el país.

Import Coffee

Los amantes de la marca Illy están de fiesta en Import Coffee.

Este coffee store no solo tiene varios locales, sino también una tienda online con toda su variedad de productos en el mundo del café. Para los que siempre están buscando y probando cosas nuevas, acá encuentran café de Brasil, Colombia, Etiopía, Guatemala, India, Italia y México. Todo lo que tienen en cápsulas es compatible con Nespresso con marcas como Jacob y L’or, entre otras. Pero atención, porque los fanáticos de la marca Illy en este shop se hacen un festín. Lo pueden llevar molido, instantáneo, en cápsulas, como blend clásico, lungo y también en distintos combos. Y como si fuera poco, hay una sección con cafeteras italianas y francesas de diseño.

Bon Marché

Sabor, calidad, tradición y presentación son los ejes de Bon Marché para seleccionar sus productos.

El mercado gourmet Bon Marché también tiene su propia tienda online y un apartado para el café, ¡como no podía faltar! Se especializan en hacer una selección de productos de marcas tanto nacionales como importadas teniendo en cuenta sabor, calidad, tradición y presentación. Siguiendo esta línea, es posible encontrar marcas nacionales como Cabrales (en grano, molido y cápsulas) y Ghirardelli (con sus packs en grano y opción orgánica). Se suman marcas importadas como Segafredo (con las opciones tradicionales, pero también instantáneo y descafeinado en cápsulas), L’or (en cápsulas espresso y lungo) y San Giorgio (leggero, forte, decaffeinato y delicato en cápsulas), entre otras.

Shop Nestlé

Todas las variedades de Nescafé están presentes en este shop.

La reconocida marca Nestlé tiene shop online propio, y si hablamos de café, no podemos dejar de sumar a Nescafé. La tienda es súper completa y cuenta con un apartado para Nescafé (café 100% puro) con opciones que van desde descafeinado hasta black roast tostado intenso. En otra sección se encuentra Nescafé Gold, en sus versiones instantáneo común y espresso; y tostado y molido suave, equilibrado e intenso. Y no se queda afuera Nescafé Dolca con todas sus variedades de café instantáneo: cappuccino, choco mocha, latte, cortado, caramel y cappuccino light. ¿El plus? ¡Se puede comprar café de Starbucks! Hay en cápsulas para Nespresso y tostado y molido de blends propios de la marca.

Fit Market

Sí, el café también puede ser verde.

Para aquellos que están en plan de alimentación saludable y cuidado del medioambiente, ¡en Fit Market hay opciones de café! Esta es una tienda 100% online y con envíos a todo el país. Para empezar, tienen café verde en grano sin conservantes (considerado un alimento de muchas propiedades y beneficios para la salud), con el que se puede realizar infusiones. También cuentan con el concepto de eco refill, de la mano de la marca Caffettino y su producto de café molido de especialidad de Brasil y de Colombia para cápsulas recargables compatibles con Dolce y con Nespresso. Y de esta misma marca, se suma el eco pack con 20 cápsulas recargables compatibles con Nespresso del café de especialidad Brasil Dark Roasted.

