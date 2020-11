Fue el padre sustituto del duque de Edimburgo, su tío que ofició un rol paternal. Después del nacimiento de Carlos, éste se convirtió en su favorito. Mountbatten ejerció una gran influencia sobre su pseudo nieto. Fue asesinado en 1979 por el IRA Crédito: Instagram

Lord Mountbatten, un personaje influyente en la historia de la corona que hasta fue responsable de la organización de un golpe de estado al gobierno británico y que se destacó por una dudosa moral en su vida privada, murió en 1979 en un ataque planificado por el IRA. Así lo cuenta el primer capítulo de la cuarta temporada de The Crown.

Además de conocer a Diana Spencer y a Margaret Thatcher, el primer episodio de la serie se sumerge de lleno en la acción para contar también el trágico episodio de la muerte de Louis Mountbatten, el tío del príncipe Felipe, que se hizo cargo de su sobrino desde la infancia. Mountbatten también representó una figura paterna clave en la vida del príncipe Carlos. Conocido como tío Dickie, el acontecimiento de su muerte tendrá consecuencias en el resto de la temporada, por ejemplo, en el casamiento de Charles con Diana.

La serie muestra que Mountbatten muere cuando su embarcación explota a unos metros de la costa. Los explosivos fueron colocados por el Ejército Republicano Irlandés (IRA), una organización paramilitar que luchó contra el dominio británico en Irlanda del Norte. En 1978, un francotirador ya había intentado asesinarlo pero no logró su objetivo.

Mountbatten era dueño del castillo Classiebawn, una casa de campo en la península de Mullaghmore en el condado de Sligo, Irlanda, que heredó a través de la familia de su esposa Edwina.

Casi de manera provocadora, la familia Mountbatten pasó muchas vacaciones allí. El 27 de agosto, el lord llevó a su familia en su bote a pescar. Sabiendo esto, el IRA colocó una bomba debajo del capitán, que fue detonada con un control remoto. Mountbatten murió junto con su nieto adolescente, Nicholas Knatchbull, y Paul Maxwell, de 15 años, que trabajaba en la finca. La abuela paterna de Nicholas, Dorothy Brabourne, murió más tarde a causa de sus heridas en el hospital, lo que elevó a cuatro el número total de muertos por el atentado.

Ese año Mountbatten había sido advertido de no visitar Irlanda, pero él no modificó sus planes de siempre. Para los republicanos irlandeses, señala The Guardian, Lord Mountbatten era el símbolo máximo de la opresión imperialista. La frase que apareció en los grafitis de Belfast fue: "Trece desaparecidos, pero no olvidados, tenemos 18 y Mountbatten".

La serie muestra una fascinante edición de escenas de muerte de animales antes de la explosión del bote. En una de ellas, se ve al príncipe Carlos pescando en Islandia. Cuando se enteró de la muerte de su tío abuelo escribió: "Me invadieron emociones desesperadas: agonía, incredulidad, una especie de adormecimiento miserable, seguido de cerca por una determinación feroz y violenta de ver que se había hecho algo al respecto.La vida nunca volverá a ser la misma ahora que se ha ido y creo que me va a llevar mucho tiempo perdonar a aquellas personas que hoy lograron algo que dos guerras mundiales y miles de alemanes y japoneses no consiguieron".