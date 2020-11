El ingreso de Diana Spencer a la realeza mantiene a la audiencia en vilo en esta nueva entrega de la producción de Peter Morgan

Una de las temporadas más esperadas del año finalmente ha llegado. Netflix estrenó el domingo 15 la cuarta entrega de la aclamada producción de Peter Morgan, The Crown, e inmediatamente fue tendencia en las redes, con memes y comentarios alusivos, que en su gran mayoría hacen mención a Diana Spencer.

Sin dudas, el furor por este regreso está marcado por el momento histórico que abarca: la llegada de Lady Di (Emma Corrin), quien se enamora del príncipe de Gales (Josh O'Connor), y desembarca así en la realeza. Como se nos mostraba en el trailer, los flamantes capítulos pondrán el foco en el cuento de hadas que se convirtió en tragedia, además de mostrar los intercambios entre Margaret Thatcher (Gillian Anderson) y la Reina Isabel II (Olivia Colman).

Lady Di, una figura que no pierde vigencia. "Creo que el objetivo era humanizar a alguien que fue convertida en una especie de santa. De todos modos, se trata de mi versión del personaje, no de la verdadera Diana. No intenté imitarla: esta es una creación de Peter y nosotros estamos interpretando personajes. Me parece que lo increíble de las historias de Morgan es que logra volverlos humanos y muestra lo que sucede en el detrás de escena de sus vidas, los defectos y los errores, el espectro entero de lo que hace a una persona quien es. Y si al público le choca esa caracterización es por su enorme talento como escritor. En el caso de Diana, la serie la sigue desde que es una adolescente hasta que se convierte en la joven mujer que empieza a tener confianza en su voz. Es un recorrido muy complejo y un gran regalo para mí como actriz", le contó Corrin a LA NACION desde Londres.

