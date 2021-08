The Crown: una duquesa les ofreció a los creadores de la serie ser su informante

Una figura que conoce como nadie los secretos de la corona británica -en particular, por haber estado en línea directa con ella- ofreció su mirada experta al equipo de producción de The Crown, la serie que refleja la historia de la Isabel II.

Se trata de la duquesa de York, Sarah Ferguson, quien propuso poner su experiencia al servicio de Peter Morgan -el guionista y cráneo detrás- y sus escritores. Sin embargo, nada salió como se esperaba.

Mientras se realiza el rodaje de la quinta entrega de la ficción de Netflix, Fergie -como se la conoce- salió en la tapa de la revista británica Town and Country. Allí contó que se puso en contacto con el productor Andy Harries con el objetivo de convertirse en su informante para la ya estrenada cuarta temporada de la ficción biográfica. Y aclaró que fue rechazada a pesar de, incluso, estar retratada la escena de su casamiento con el príncipe Andrew. De hecho, incluso, la revista tituló la entrevista con una irónica pregunta: “¿Hola? ¿Dónde está Fergie?”, por la mínima aparición que tuvo en el programa.

Andrés y Sarah Ferguson se separaron en 1992 después de seis años de matrimonio

“Le dije: ‘¿Por qué no puedo ayudar a mi personaje?’”, declaró Sarah, aunque manifestó que le encantó cómo retrataron su boda. La actitud de la duquesa va a contracorriente de la postura de la familia real que considera que la historia de The Crown no revela la verdad de los hechos de la vida de la reina Isabel y de sus hijos. Pero la duquesa fue por más y dejó su punto de vista confirmado: “Creo que está muy bien hecha. La fotografía es excelente”.

Ambientada en los años noventa, se espera que Ferguson pueda contar con más escenas en esta nueva quinta temporada debido al escandaloso divorcio con el príncipe Andrew y a un enfrentamiento que tuvo con la princesa Diana durante esa época. Los actores volvieron al set de filmación el mes pasado y se especula que los nuevos episodios lleguen a Netflix en 2022.

