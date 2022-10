Tiene el 90 % de su cuerpo tatuado, cambió el color de su piel y mostró una foto juvenil que se volvió viral

escuchar

El gusto por los tatuajes se popularizó en la sociedad actual, con o sin significado, estos grabados en la piel resultaron ser la nueva moda entre los jóvenes y adultos. Sin embargo, en algunos es mayor el deseo de tener cada vez más tinta en el cuerpo.

Este es el caso de Remy, un influencer que eligió los tatuajes y las perforaciones como parte de su vida. Incluso, modificó su color de piel y en una de sus publicaciones reveló la sorprendente transformación.

Remy es altamente reconocido en las redes sociales Instagram @ephemeral_remy

Remy es un creador de contenido que tiene más de 170 mil seguidores; no obstante, se convirtió en un fenómeno viral luego de publicar unas fotos de su cuerpo antes y después de las intervenciones.

De hecho, miles de usuarios le habían solicitado que revelara su cambio. Sin embargo, el joven de Alberta, Canadá, había afirmado que era difícil hacerlo porque inició desde muy pequeño a realizarse perforaciones y tatuajes.

”Me hice mi primer piercing cuando tenía seis años, y mi primer piercing facial cuando tenía doce, así que básicamente tendría que encontrar las fotos de bebé para mostrarme sin piercings”, puntualizó.

El increíble cambio: antes y después

Ante el creciente pedido de sus admiradores, Remy decidió poner una foto cuando era más joven. Y aunque en la fotografía, con fecha de 2003, ya tiene varias perforaciones, lo que sorprendió a los usuarios fue su color de piel. ¿El motivo? El joven cubrió un 90 % de su cuerpo con tinta negra.

El influencer mostró cómo fue su increíble antes y después de los tatuajes Instagram @ephemeral_remy

Sus seguidores mostraron admiración por el cambio. Remy, por su parte, aprovechó la oportunidad para nuevamente recordarles a las personas que sus perforaciones y tatuajes no son parte de una faceta rebelde.

Lo llaman el “Alien negro” y no logra conseguir empleo por su aspecto físico: “Es una lucha todos los días”

Anthony Loffredo, más conocido como el “Alien negro”, es un hombre de 34 años, siete de los cuales los lleva haciendo modificaciones en todo su cuerpo con tatuajes e implantes para obtener una imagen de alienígena. Durante este tiempo, se enfocó en transformar su apariencia física; sin embargo, su aspecto le jugó en contra en el momento de encontrar un empleo.

Loffredo tuvo grandes transformaciones en su cuerpo, desde tatuarse completamente de negro y tinturarse los globos oculares hasta amputarse dos dedos de la mano izquierda para simular la apariencia de una garra. En el transcurso del tiempo, en los que se prestó a tantos cambios corporales, incrementaron sus seguidores de varias partes del mundo en sus redes sociales, ya que su imagen despertó la curiosidad de muchas personas.

Recientemente, el francés estuvo en el podcast Club 113 de la organización Team Heretics, que se encuentra en la plataforma de YouTube, en el que habló sobre su vida y varios aspectos que lo afectaron, uno de ellos, el no poder entrar en el mundo laboral. Comentó que desde hace mucho se empeñó en conseguir trabajo, pero tuvo varias dificultades en el camino por su aspecto físico: “No puedo encontrar trabajo, hay muchas cosas negativas dentro de esto que elegí hacer. Puede ser positivo porque te sientes mejor, pero debes saber que también hay un lado oscuro”.

Se quitó la nariz y el labio superior para parecer un alien y ahora le cuesta hablar

“Es una lucha todos los días, porque encontrás gente nueva que no entiende y quiere juzgar. Así es la vida, no todos entienden todo. Como yo, no entiendo muchas cosas de mucha gente. No podés juzgar a alguien, nadie sabe lo que hay dentro de la cabeza de alguien, por qué está haciendo eso, necesitas hablar con esta persona”, describió Loffredo en el podcast, frente a la razón por la cual se siente incómodo cuando camina por la calle.

