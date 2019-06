Todas las fotos de la fabulosa boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

En la catedral de Sevilla y con la "realeza" del fútbol y la televisión como testigos, el capitán del Real Madrid y la presentadora dieron el sí ante quinientos invitados y paralizaron la capital andaluza Fuente: HOLA - Crédito: EFE

Por fin llegó el día. La boda más esperada se celebró el sábado 15 en Sevilla. Después de siete años de relación y tres hijos en común, Sergio Ramos -capitán del Real Madrid y de la selección española, con la que se consagró campeón del mundo en Sudáfrica 2010- y la presentadora de televisión Pilar Rubio sellaron su historia de amor. Un verdadero acontecimiento social que reunió a personalidades de todos los ámbitos, desde futbolistas a cantantes, periodistas, toreros, presentadores, empresarios y diseñadores. Y Sevilla se lanzó a la calle: la capital andaluza acompañó por todo lo alto a uno de sus más queridos embajadores.

El vestido de la novia era un diseño del libanés Zuhair Murad bordado con aplicaciones, pequeños espejos y abalorios, con pronunciado escote y una sobrefalda de la que nacía una cola lateral. Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Pilar deslumbró del brazo de su padre, Manuel Rubio, con un espectacular vestido de alta costura del libanés Zuhair Murad, inspirado en el movimiento «art déco» Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Pilar le agregó un velo con incrustaciones brillantes sujeto con una media peineta, en un claro guiño a Sevilla, y lo acompañó con maxipendientes con brillantes, su anillo de compromiso y un fabuloso brazalete con diamantes. Fuente: HOLA - Crédito: AFP

UNA NOVIA "COUTURE" Y ROQUERA

A las seis menos veinte, a bordo de una furgoneta Mercedes, llegaron a la catedral de Sevilla los tres hijos de la pareja, Sergio, Marcos y Alejandro, vestidos con traje oscuro y corbata azul y con divertidos peinados de estilo roquero. La expectativa iba in crescendo y, pasados diez minutos de las seis, hizo su aparición el novio del brazo de su madre y madrina, Paqui García. Sergio, con el pelo más rubio de lo habitual y admitiendo estar "un poquito nervioso", vestía un elegante jaquette negro y una corbata gris, del sastre personal del novio. A las 18:25, media hora después de lo previsto y quince minutos después que el novio, Pilar llegó del brazo de su padre y padrino, Manuel Rubio. Por fin se revelaba el secreto mejor guardado, una creación "couture" para una novia que rompió moldes con un diseño de color blanco del creador libanés Zuhair Murad, inspirado en el art déco. Además de un peinado con diferentes trenzas, Pilar apostó por un ramo de calas negras que llamó especialmente la atención y que le puso el toque de originalidad. En cuanto a las joyas, escogió unos maxipendientes colgantes con brillantes que realizaban formas geométricas, también de inspiración art déco; su anillo de compromiso y un fabuloso brazalete con diamantes.

Los novios eligieron la capilla real de la catedral de Sevilla, cuyo altar decoraron con flores blancas. Mientras Sergio esperaba a su futura mujer, Niña Pastori entonó el "Ave María". Minutos después, cuando llegó Pilar, él no pudo evitar emocionarse: "Ver a la mujer que amas entrar tan espléndida como iba ha sido un sentimiento único. No tiene precio", expresó luego el novio. De la mano y muy emocionada, la feliz pareja posó para los fotógrafos, con beso incluido.

La primera imagen de los recién casados, quienes sellaron su historia de amor -son padres de tres hijos- con un casamiento inolvidable. Muy original, el ramo de calas negras le puso el toque roquero al look de la novia. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Felices, los recién casados se besaron para los fotógrafos. Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Los novios convirtieron la finca "La Alegría SR4" en un parque de diversiones en el que había una pista de autos chocadores Fuente: HOLA

El lugar también tuvo una gran vuelta al mundo de 40 metros de altura Fuente: HOLA - Crédito: Grosby Group

LA FIESTA INOLVIDABLE

"He ido a muchas bodas en mi vida y como esta no va a haber ninguna", anunció Sergio Ramos cuando salió con su mujer a saludar a los reporteros que se habían concentrado en las puertas de la finca "La Alegría SR4" -la fabulosa propiedad de 42 hectáreas que el futbolista posee en la localidad de Bollullos de la Mitación- y que los novios convirtieron en un auténtico parque de atracciones, con una espectacular vuelta al mundo de 40 metros de altura, una pista de autos chocadores y una zona de tipis indios. Sobre su luna de miel, fue Pilar quien tomó la iniciativa para responder: "No tenemos claro ni cuándo ni dónde, pero seguramente iremos a Asia. Tenemos tres hijos y hay que organizarse". Después, regresaron con sus invitados para disfrutar de una fiesta llena de sorpresas, en la que protagonizaron varios cambios de look. Lo que permaneció como una incógnita es si, finalmente, entre las actuaciones destacadas de la noche estaría la de los australianos AC/DC, el grupo favorito de Pilar. "Ya me gustaría a mí. No quiero romper ilusiones, pero no", dijo Sergio. Aunque su mujer agregó: "A mí me han dicho que los han visto en el aeropuerto".

Sergio Ramos, con chaqué y corbata de fantasía gris, feliz del brazo de su madre, Paqui, con un vestido en satén de seda de color pistacho y mantilla negra confeccionado a medida por Victoria, la firma de Vicky Martin Berrocal Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Miriam Ramos, hermana del futbolista, llevó un vestido gris perla con bordados en plata, confeccionado a medida por Victoria, la firma de Vicky Martin Berrocal Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

René Ramos, hermano del futbolista Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Lorena Gómez debutó como novia de René Ramos con un diseño en color violeta. En la foto, ingresa a la catedral junto a José María, el papá del futbolista. Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

el torero Manuel Díaz, el "Cordobés", junto a su mujer, Virginia Trocconis (con un vestido de Tot-Hom y el pelo recogido con un "falso" bob) fueron una de las parejas más elegantes de la boda. Fuente: HOLA - Crédito: GTRES

Jordi Alba, compañero de Sergio en la selección española, y su pareja, Romarey Ventura (con un vestido azul marino de la firma Victoria), posaron antes de entrar a la catedral de Sevilla. Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Victoria Beckham rompió el protocolo establecido por los novios (que vetaron para las invitadas los colores blanco, rosa, rojo, naranja y verde) con un vestido blanco de su marca. El mismo que llevó Meghan Markle antes de dar a luz en marzo pasado, durante un servicio religioso en la abadía de Westm Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Meghan Markle con el mismo diseño que Victoria Beckham Fuente: HOLA - Crédito: Ween

El ex madridista Álvaro Morata -uno de los pocos que no llevó jaquette- se mostró muy sonriente con su mujer Alice Campello (ella optó por un diseño azul navy con la espalda descubierta de Nadine Merabi). Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Pedja Mijatovic, una de las estrellas que dejaron huella en el Real Madrid, con su mujer, Aneta Milicevic, con un diseño en tonos plata y malva. Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

El arquero de la Selección Española e indiscutible animador de concentraciones Pepe Reina y su mujer, Yolanda Ruiz, que llevaba un escotado vestido azul noche con paillettes Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

El jugador del Betis Joaquín, con un chaqué en tono berenjena, y su mujer, Susana Sabol, con un top con un pronunciado escote y falda larga, además de una torera a juego, también de negro, uno de los colores más elegidos entre las invitadas Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Sergio Busquets abrazado a su mujer, Elena Galera. Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

El ex internacional del Betis Juanito y su mujer, Mamen Arroyo Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Jesús Navas, para el que Sergio es como "un hermano" y su mujer, Alejandra Moral Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

La especialista en belleza Maribel Yébenes con su marido, Antonio García Ordóñez, y su hija, Myriam García Yébenes, con Javier Orellana Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Naty Abascal, una vez más, una de las más elegantes, con vestido de Óscar de la Renta y tocado de Mariana Barturen Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

El futbolista brasileño que jugó en las filas del Real Madrid Roberto Carlos, con su mujer, Mariana Luccon. Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Lucas Vázquez, de la plantilla del equipo blanco, con su mujer, Macarena Rodríguez, que llevó uno de los vestidos más originales, de color amarillo Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Marco Asensio con su novia, Sandra Garal, con quien el futbolista hacía oficial su relación en la boda, y quien eligió un sensual vestido azul de Caasi Sera Couture. Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Parte del equipo del programa en el que colabora Pilar, entre ellos, Jandro, Marron y su pareja, la presentadora Arancha Morales; Jorge Ventosa, director de producción, junto a Deborah Corona; Juan Ibáñez y Damián Mollá y Jorge Salvador junto a su mujer. Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Antonio Carmona y Mariola Orellana, una de las pocas invitadas que llevó tocado Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Emilio Butragueño y su mujer, Sonia González Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Nacho Fernández, con su mujer, María Cortés, que llevó uno de los escotes más atrevidos de la boda Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Keylor Navas, con su mujer, Andrea Salas. Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Jandro, Marron y su pareja, la presentadora Arancha Morales Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

El jugador brasileño Julio Baptista y su mujer, Silvia Nistal Calvo Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Santi Cazorla, compañero de la Selección Española del novio, con su mujer, Úrsula Santirso, con un vestido amarillo claro de escote «halter», cuajado de pedrería y abalorios en plata. Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

Nuria Roca, de la mano de su marido, Juan del Val, se convirtió en una de las invitadas más piropeadas a las puertas de la catedral, con un diseño de Inés Martín Alcalde, morado, de corte midi, con hombreras fruncidas, cinturón amarillo y un bolso de mano rosa Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo

El jugador madridista Sergio Reguilón y su novia, la youtuber Marta Díaz Fuente: HOLA - Crédito: Monserrat Amodeo