Sergio Ramos confirmó su salida de Monterrey de México: a los 39 años buscará nuevos horizontes

Tras la eliminación en las semifinales del torneo Apertura 2025 ante el Toluca, el defensor dijo: “Fue mi último partido”

Sergio Ramos con la camiseta de Monterrey ante River, en el partido por el Mundial de clubes 2025
Sergio Ramos con la camiseta de Monterrey ante River, en el partido por el Mundial de clubes 2025

El defensa multicampeón español Sergio Ramos confirmó el sábado que su etapa con el club mexicano Rayados del Monterrey llegó a su fin, tras la eliminación en las semifinales del torneo Apertura 2025 ante el Toluca. “Lo dejé bastante claro la semana pasada y, obviamente sí, es mi último partido”, declaró Ramos a la televisión mexicana.

La semana previa, la prensa internacional informó que Ramos había tomado la decisión de no renovar el contrato con los Rayados, que tenía vigencia hasta diciembre de 2025. Ramos, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, cerró el contrato con Monterrey en febrero pasado con la ilusión puesta en el Mundial de Clubes en donde se enfrentó a River. Y jugó dos torneos de liga. En el primero, el Clausura 2025, llegó a cuartos de final.

Este sábado, el Monterrey perdió 3-2 ante el Toluca de visita en el estadio Nemesio Diez por la vuelta de las semifinales del Apertura 2025. El marcador global quedó empatado 3-3, y el equipo de Ramos fue eliminado por el criterio de la posición en la fase regular. Toluca fue líder y Monterrey quedó sexto. “Siempre duele perder una semifinal y quedarnos a las puertas de una final”, expresó Ramos, quien lamentó el desempeño del Monterrey en el primer tiempo.

“La primera parte prácticamente la regalamos. Nos faltó intensidad, nos faltó ritmo, nos faltó personalidad, tener el balón”, admitió el exdefensor del Real Madrid. “Se puede perder porque esto es fútbol, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte, no la primera, que la regalamos”, remató Ramos, de 39 años, quien marcó de penal el 3-1 parcial.

La Liga MX subrayó que con ese gol Ramos se convirtió “en el jugador más veterano que anota en la liguilla (fase final), con 39 años y 251 días”. Sergio Ramos jugó 27 partidos con el Monterrey y marcó seis goles en la liga mexicana. En la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, donde sufrió la eliminación en octavos de final, el zaguero sevillano jugó un partido y marcó un gol.

Sergio Ramos y un breve paso por el fútbol de México
Sergio Ramos y un breve paso por el fútbol de México

En la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX con los de la MLS, Ramos intervino en dos juegos, y el Monterrey fue eliminado en la primera etapa. En el Mundial de Clubes, el español jugó cuatro partidos y marcó un gol. Los Rayados quedaron en octavos de final. Ramos publicó en sus redes sociales un mensaje donde expresó que “la pena más grande” fue “no haberle dado una nueva final a la hinchada, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo”.

