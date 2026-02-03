El Sevilla de Matías Almeyda fue increpado por sus hinchas en un aeropuerto tras una nueva derrota

El Sevilla de Matías Almeyda no viene cumpliendo con las expectativas esperadas para la temporada actual. Luego de una derrota ante Mallorca, que los dejó a dos puntos del descenso en la Liga de España, sus hinchas esperaron al equipo en el aeropuerto para increparlos y exigirle un mayor compromiso de cara a los siguientes partidos.

“Nos vais a llevar a Segunda”, “estáis jugando con 136 años de historia” o “nosotros nos partimos la cara y vosotros arrastráis la camiseta”, fueron algunas de las frases que dijeron los hinchas del equipo español que estaban a la espera de los jugadores en el aeropuerto de San Pablo.

😡 “NOS VAIS A MANDAR A SEGUNDA”.



‼️ Aficionados del Sevilla reciben en el aeropuerto al equipo tras caer ante el Mallorca.



@GonzaTortosa pic.twitter.com/5D3JQ5nTAA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 3, 2026

La tensión se elevó aún más con la aparición de los dirigentes, con el presidente José María del Nido Carrasco como principal blanco de las iras de los presentes, que redoblaron la apuesta con insultos y gritos de “mercenarios” a medida que circulaban por el aeropuerto.

Sevilla atraviesa una fuerte crisis deportiva y dirigencial. Neal Maupay ha sido el único refuerzo en el mercado invernal y, para poder inscribir al delantero francés, el club español debió realizar varias maniobras como darle salida a Alfon González rumbo al Villarreal y recibir el visto bueno de LaLiga para dar de baja a Marcão.

Tras la goleada 4-1 ante Mallorca, los dirigidos por Almeyda ya son el equipo que más goles recibieron en Primera División con 36 y superaron al Girona en el ranking al término de la fecha N° 22. A su vez, está ubicado en la posición N° 15 con 24 puntos, a dos del Rayo Vallecano que es el último equipo que descendería (más atrás se encuentran el Levante con 18 y Real Oviedo con 16).

Almeyda no oculta el sufrimiento del club

El técnico argentino habló en conferencia de prensa después de la dura derrota ante Mallorca y reconoció el mal momento que atraviesa Sevilla en la temporada. “Estamos siempre atentos a los puntos, pero eso no es lo que más preocupa”, dejó en claro.

“Me preocupa más cometer errores parecidos, que hemos corregido, visto, hemos hablado, y esa desconcentración a estas alturas. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Es conceder demasiado a rivales directos. En el primer tiempo el equipo estaba bien, complicando al rival, que en su cancha es fuerte. Aprovechó nuestros errores. Hay que estar concentrados los 95 minutos”.

A pesar del mal momento de Sevilla, Almeyda no piensa en renunciar como entrenador Julio Munoz - EFE

En ese sentido, remarcó que es consciente que el equipo deberá pelear la permanencia en lo que resta de la temporada: “Esto va a ser hasta el final. Si el rival te supera por muchos motivos, pero no por errores propios”.

“Venimos luchando desde el primer partido. Nos vamos con el dolor de haber bajado un escalón. Veníamos a subir, pero no modifica nuestro pensamiento ni un punto, ni tres ni menos tres”, lamentó.

Almeyda llegó a Sevilla en junio de 2025 después de dirigir al AEK de Atenas por tres temporadas con la misión de que el club español volviese a pelear en los primeros puestos y pudiese clasificar nuevamente a una competencia internacional. Si bien llegó a golear a Barcelona por 4-1, no logró seguir por la senda de la victoria y solo pudo ganar dos partidos de los últimos catorce en juego.

Sevilla atraviesa un momento complicado y sobre todo en el plano dirigencial. El club de Nervión se encuentra en venta y recibió una oferta norteamericana que se terminó de concretar. Los dirigentes actuales saben que traspasar las riendas de la entidad es la única salida, pero no ponen empeño en facilitarlo. La opción de Sergio Ramos como principal accionista tomó fuerza en un primer momento, aunque con el correr de las semanas se fue desvaneciendo.