Toto Kirzner. ¿Con quién se identifica más: con su mamá o con su papá?

El hijo de Adrián Suar y Araceli González se tira a la pileta y habla de su amor con Minerva Casero, la relación con sus padres y sus proyectos como actor

Es tiempo de felicidad para Tomás Kirzner (21). Hace un año y medio que está de novio con Minerva Casero (20) y se afianza día a día en su carrera de actor. Con la sonrisa de su mamá, Araceli González, y el humor de su papá, Adrián Suar, "Toto" -como le dicen desde que nació- protagoniza una producción pasada por agua y no esquiva ninguna pregunta de ¡Hola! Argentina.

-¿Cómo fue compartir la novela Argentina, tierra de amor y venganza con tu novia, Minerva Casero?

-Nos conocemos desde 2013, cuando éramos compañeros en la escuela de teatro de Nora Moseinco. Nuestros profesores dicen que siempre tuvimos química, pero nosotros no lo percibíamos. En Atav hacíamos papeles bien diferentes, ella tenía su pareja de ficción, pero jamás nos causó un problema, porque somos profesionales y entendemos que lo que pasa ahí tiene que ver con nuestro trabajo.

-Describila a Minerva.

-Es extraordinaria, un ser humano increíble que pocas veces se encuentra. Tiene una luz que llama mucho la atención y una sensibilidad fabulosa. Es una persona invaluable para mí. Nos amamos mucho. Estamos evolucionando juntos en todo sentido, con el trabajo, con la pareja. Nos pasan cosas parecidas, porque además de compartir la profesión, tenemos la misma edad.

-Compartir profesión, ¿es un pro o una contra?

-Para mí es algo favorable, porque el otro comprende, ayuda, aconseja. No competimos. Ambos entendemos mucho del medio, porque nos criamos en familias de actores.

"Recibí el año de la mejor manera, en familia, como más me gusta. Lo pasé con papá y mi hermana Margarita en Montevideo", cuenta el actor. Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Toto le hace frente al sofocante calor de Buenos Aires y se relaja en la pileta del hotel Nuss, en pleno Palermo Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

-¿Cómo te llevás con los Casero?

-Con los hermanos de Minerva, Guillermina y Nazareno, me llevo increíble. A "Neno" lo conocí en el estreno de una película y lo volví a ver cuando nos pusimos de novios. Ninguno es celoso de su hermana y tienen un sentido del humor con el que me siento identificado. Son una familia muy unida y cariñosa.

-¿Cómo es Alfredo (Casero) como suegro?

-Me adora, como yo a él. La primera vez que fui a su casa me dijo: "Hola, cortá el pasto", y yo lo hice. [Se ríe] Rompió el hielo y fue la forma que tuvo para decirme "bienvenido a la familia". Por suerte, ella también se lleva muy bien con mi familia.

-¿Piensan en convivir?

-No por el momento. Primero me gustaría tener mi casa, ella ahora vive sola.

-¿Es inevitable, siendo hijo de un actor y una actriz, seguir sus pasos?

-Puede ser. Mi abuelo paterno era cantante melódico, mis padres actúan, pero cuando era chico yo decía que iba a ser biólogo marino, boxeador. Igual, el bichito de la actuación nunca estuvo ausente, fue evolucionando. Empecé a estudiar teatro a los 13 y cuando terminé el colegio me anoté en la carrera de cine, pero la abandoné porque, en ese mismo momento, grababa Fanny la fan. Mi sueño es irme a trabajar afuera, sería todo un desafío personal.

-¿Por qué no usás el apellido Suar?

-Porque el apellido de mi papá en su documento es Kirzner Schvartz, mi abuelo era Leivale Schvartz Kirzner. Cuando mi abuelo empezó a cantar, fue a una radio y le dijeron Suar por error y entonces mi papá lo tomó a partir de esa anécdota. A mí me gusta cómo suena Toto Kirzner, además quiero seguir con el apellido de mi abuelo.

-Creciste viendo a tu madre que posaba en campañas, muchas muy sensuales, ¿cómo fue eso para vos?

-Me ponía muy celoso, con el tiempo fui creciendo y madurando, y los celos se fueron apagando. Pero al principio no me gustaba que todos la miraran tanto. Trataba de sacar a los fotógrafos cuando se acercaban, porque quería cuidarla. Lo loco fue que con Fabián (Mazzei) nunca tuve celos, siempre tuvimos muy buena onda.

-Tenés dos hermanas de edades bien distintas, Florencia (31) y Margarita (7).

-De ellas no soy nada celoso. Me gusta, porque en un lado soy el menor y en el otro, el hermano mayor. Margarita me mira con ojos brillosos, como de admiración, me encanta tener esa responsabilidad. Con Flor comparto el gusto por el cine, o por ir a recitales. Somos muy compinches y cuando estamos mucho tiempo sin vernos, nos extrañamos.

-¿Qué admirás de tus padres?

-Mamá es una mujer muy fuerte. Siempre tiene claro lo que quiere y le gusta mucho su trabajo, como a mi papá. Son dos personas muy perseverantes. Siempre me inculcaron salir a trabajar.

-¿Qué sentís que heredaste de ellos?

-Todos dicen que tengo el humor y el cuerpo de papá y la cara de mamá.

-¿Cómo manejas la pelea entre ellos que salió a la luz el año pasado?

-Me corrí del medio porque soy hijo de los dos. Yo cumplo con mi rol de hijo, lo demás me es ajeno. Por suerte, respetaron mi posición y nunca se modificó la relación que tengo con cada uno de ellos.

"Siempre que puedo hago cursos, ahora estoy aprendiendo tap y canto. Este año voy a hacer una miniserie, El mundo de Mateo, y una obra de teatro, La máquina de Turing, en el Picadero a mediados de año", adelanta Toto Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Una postal de amor con Minerva Casero, de vacaciones en México, en diciembre pasado. Fuente: HOLA

Con su mamá, Araceli, y su hermana mayor, Florencia Fuente: HOLA

Con papá Adrián, en enero en Punta del Este. Fuente: HOLA

"Mamá es una mujer muy fuerte. Siempre tiene claro lo que quiere y le gusta mucho su trabajo, como a mi papá. Son dos personas muy perseverantes. Siempre me inculcaron salir a trabajar", cuenta. Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado