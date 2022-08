Trabajadores de hoteles revelaron las cosas que más les molesta de sus huéspedes: “Por favor no lo hagan”

Disfrutar de unas vacaciones en la playa, en una montaña, en una piscina o simplemente salir de casa es el paraíso para muchos. Las habitaciones ordenadas, las camas tendidas, la deliciosa comida y los hermosos paisajes son algunas de las cosas que, como huéspedes, se disfrutan más. Sin embargo, para que un hotel funcione las 24 horas del día al servicio de los demás es necesario contar con personal calificado de limpieza, cocina, recreación, entre otras áreas, quienes hacen que todo marche sobre ruedas.

Algunas de estas personas narraron en la red social Reddit lo difícil e, incluso, molesto que puede ser para ellos algunas cosas que hacen los huéspedes mientras pasan su estadía en el hotel.

Tender la cama

Aunque para algunos hospedados esta acción puede ser un acto de cortesía, lo cierto es que para los trabajadores esto es molesto debido a que a la cama se le deben cambiar las sábanas y las fundas, por lo que tenderla solo requiere destenderla de nuevo. “¿Quién quiere dormir en las sábanas usadas por las personas anteriores?”, comentó un usuario de Reddit.

Trabajadores de hoteles revelaron qué es lo que más les molesta de sus huéspedes Istock

Ser muy romántico

Las famosas camas adornadas con rosas formando un corazón son un clásico de las películas de romance, pero lo cierto es que este acto deja cientos de pétalos esparcidos por toda la habitación y es tedioso para el personal de limpieza del hotel encargarse de esto.

Susansonly, una usuaria de la red, dijo: “Por favor no hagan la cosa de los pétalos de rosa a menos que lo vayan a limpiar. Sí, es romántico, pero nadie quiere recoger los pétalos sobre los que estuvieron tú y tu compañero”.

Los pétalos de rosa pueden ser muy molestos de limpiar iStock

Preguntas y reclamos

Aunque dicen que siempre es bueno preguntar, muchas veces los trabajadores de los hoteles se quejan de las preguntas o reclamos que hacen quienes llegan a hospedarse.

Los comentarios y reclamos como: “¿Cómo es posible que no me pueda aceptar mi tarjeta que venció ayer?” o la exigencia de un reembolso porque algo estaba dañado durante su estadía son algunas de las cosas con la que no les gusta lidiar a los empleados.

Algunas preguntas molestan a los recepcionistas IStock

”Si algo está dañado o no está funcionando correctamente, reportenlo a la recepción. Dejennos saber y nosotros lo reparamos”, afirmaba otros de los comentarios de la publicación.

Una exempleada de un hotel reveló las cosas que nunca deben usarse en una habitación

Angela Riihiluoma es una azafata que decidió utilizar su cuenta de TikTok para revelar el conocimiento que aprendió de su pasado como empleada de un hotel. En el video que llegó a las seis millones de reproducciones, dio detalles de las cosas que nunca debes utilizar en una habitación. “Trabajé para un hotel hace un tiempo haciendo algunas cosas de marketing, y el hombre que era mi jefe tenía 20 años de experiencia. Esta fue información ultrasecreta que compartió conmigo y que voy a compartir con ustedes”, introdujo en su explicación.

“Nunca, nunca jamás utilices la máquina de café en una habitación de hotel porque aparentemente a algunas personas les gusta usarlo como urinario, así que no me importa lo adicto que seas al café, no toques la cafetera”, advirtió.

A continuación, la joven pidió “no utilizar los vasos que ponen en el baño”. “Las amas de llaves solo tienen un tiempo limitado para preparar una habitación y, la mayoría de las veces, simplemente le pasan un limpiador. Ni siquiera los lavan”. En otro video, prosiguió con las advertencias. “No utilices las hieleras, a menos que estén protegidos con plástico. A la gente le gusta usarlos como cubos de vómito o como urinarios. ¿Por qué? ¡Hay un baño!”

“Siento que en este punto todos saben que no deben usar la cubierta superior de la cama. Solo tirala al suelo”, aseguró. Riihiluoma no solo se centró en las cosas que no debes usar durante tu estadía en un hotel, sino que también enumeró un par de cosas que hay que llevar. “Cada vez que pedís pantuflas te vas a dar cuenta que no son blancas porque los pisos están sucios”, dijo y dio un detalle perturbador: “Parece ser que es extremadamente común que la gente haga el número dos en la ducha”.

