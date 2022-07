Las respuestas sin filtro del dueño de un restaurante que desconciertan a los usuarios: “Te odia como el resto del universo”

Las diversas plataformas digitales que brindan información sobre locales comerciales tienen a disposición la opción de comentar sobre el sitio y valorarlo. De esta forma, los usuarios pueden conocer más acerca del lugar y decidir si asistir o no. Una joven llamada Simran Randhawa estaba buscando un restaurante en Google y se encontró con una serie de respuestas por parte del dueño de un local de comidas que, aparentemente, no soporta las críticas de sus clientes.

Trinidad Roti Shop es un restaurante ubicado en Londres, que tiene como especialidad la comida típica de Trinidad. Miles de clientes llegan al lugar para saborear los sabores del aquel país, sin embargo no todos se llevan una satisfacción, ya sea al probar los platos o por el trato de los empleados. Es así que las quejas son planteadas en las reseñas de Google y el propio dueño responde a cada una de ellas con un cierto humor y malestar.

Sin vueltas ni filtro, el dueño salta a la yugular de quienes lo critican

“La comida está bien, pero cada vez que interactúo con ellos, ya sea cara a cara o por teléfono, me sorprende la actitud innecesaria después de hacerles preguntas básicas. Diría que su servicio de atención al cliente es el peor del noroeste”, señaló un cliente sobre su experiencia. De inmediato, el dueño respondió: “Honestamente, sigues haciendo las mismas preguntas cada vez, por lo que estamos muy contentos de que hayas pasado a traumatizar a otros establecimientos”.

Pero el descontento del dueño por esto no tiene fin y no duda en demostrarlo a cada palabra que lee y no le gusta. “Tienes opciones para comprar en otro lugar”, es una de las respuestas más frecuente cuando el sabor de las comidas, el precio de los platos o la higiene del lugar es criticado. En ocasiones, recibe buenas palabras sobre el servicio y las responde, son las negativas las más llamativas por esta actitud confrontativa.

Sin vueltas, el dueño sale al cruce de los comensales molestos

La persona detrás de las desopilantes respuestas no tiene reparo en cuanto a cruzar a quien visitó el restaurante y no le gustó. Por ejemplo, una mujer indicó que el plato que pidió no tenía el sabor que esperaba y señaló que en todo momento que saboreaba el pedido sentía que comía pan seco. “El gusto es subjetivo a diferencia de su ortografía. Probablemente, tu autocorrección te odia como el resto del universo”, respondió el dueño de Trinidad Roti Shop con un claro enojo al recibir palabras negativas sobre su trabajo.

Cada respuesta fue leída por una joven, quien no dudó en compartirlas en redes sociales. “Estoy buscando tiendas roti y no puedo con este lugar y sus respuestas a las malas críticas”, escribió entre la sorpresa y las risas que le causó leer esto, ya que se trata de un trato poco habitual al tener como objetivo poder vender los productos y este pareciera no aportar con esta causa. Estas palabras rápidamente se volvieron virales y los usuarios, si bien discreparon la actitud de esta persona, destacaron que seguramente estaba cansado de leer tantas críticas luego de una ardua jornada laboral.