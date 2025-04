Tras su diagnóstico de cáncer, dejó a su marido y decidió que quería vivir con mayor libertad: “No quiero ser la persona más fuerte que conozcas”

Convirtiéndose en una de las voceras más importantes en la lucha contra el cáncer, la historia de Molly Kochan inicia con una crisis y una revolución. Movimientos con los que ella buscó encontrar la luz.

“No quiero ser la persona más fuerte que conozcas”, es una de las tantas frases que Molly Kochan dejó posteadas en su cuenta de Instagram la cual —al contrario de lo que uno podría imaginar en una primera instancia— no está repleta de fotos de ella sonriendo a cámara y mostrándose fuerte, sino, de su cuerpo en poses sumamente sensuales, provocadoras y en ropa interior. Rompiendo con absolutamente todos los tabúes alrededor de los pacientes de cáncer, Molly Kochan explica este contenido desde el minuto cero en su su biografía: “Combinando declaraciones honestas sobre el cáncer de mama en etapa IV con las selfies sexys que les envío a extraños para sentirme viva (Pairing honest statements about stage iv breast cancer with the sexy selfies I send to strangers to feel alive)”.

De Nueva York a Los Ángeles: el sueño de ser escritora

Nacida y criada en Upper West Side de Nueva York, el primer capítulo en la vida de Molly Kochan, en una primera instancia, puede haber parecido una vida más o menos normal. Hija de padres divorciados, siempre soñó con ser escritora y eso fue lo que la impulsó a cambiar de costa y migrar a Los Ángeles. Fue ahí en donde conoció a quien sería su futuro marido pero, ya comprometida, decidió volver a su ciudad natal para terminar su MFA en escritura creativa en The New School y una vez que se recibió se casó y juntos se instalaron en Silver Lake (California). Iniciando su carrera como escritora, y en medio de la búsqueda de hacerse un nombre dentro de esta industria, en 2015 Molly recibió una de las noticias más duras de su vida: fue diagnosticada con cáncer en etapa IV, lo cual significaba que la enfermedad ya había diseminado a otras partes del cuerpo.

Dejarlo todo para iniciar de nuevo

El diagnóstico de cáncer funcionó para Molly como un impulso para tomar las cartas de la mesa, volver a mezclar y dar una nueva mano. Fue por esto que decidió terminar un matrimonio que no la hacía realmente feliz y explorar su sexualidad e intimidad como nunca antes lo había hecho. Fue en la búsqueda de sentirse viva (desde el deseo, la mirada y el tacto del otro) que empezó a tener muchísimas citas y encuentros íntimos con diferentes personas; persiguió el sexo y la conexión humana sin restricciones, a veces de forma temeraria: “Cada vez que mis miedos por la salud aumentaban, también lo hacían mis aventuras sexuales. Era una forma de distraerme“, escribió en sus memorias. Una experiencia que años más tardes sería descripta como una ”odisea erótica que la llevó al mundo de los fetiches, el sexo casual y el sexting provocativo”.

De acuerdo a cómo lo cuenta su mejor amiga, Nikki Boyer, fue en 2018 que después de juntarse a almorzar junto a Molly (quien, esa mañana, ya había tenido dos citas) que nació la ideal del podcast Dying for Sex en el cual —a lo largo de seis episodios que son narrados por Boyer— la dupla comparten sus experiencias y reflexiones sobre la vida, hablan de la amistad y exploran de manera abierta ese recorrido de redescubrimiento sexual que Molly emprendió, además de explicar por qué decidió usar el sexo como un vehículo para comprender su vida. Estrenado en febrero de 2020, para finales de ese mismo año ya había sido descargado más de 5 millones de veces.

Sanar los traumas y encontrar al verdadero amor de su vida

Mucho más allá de su enfermedad y de sus aventuras motivadas por el impulso de sentirse vida, el sueño de Molly se mantenía intacto: deseaba ser una autora publicada y tener su libro. Es por esto que dedicó sus últimos meses de vida, ya internada en el hospital, a escribir sus memorias. Más allá de las ironías y el humor con el que trataba el tema de la enfermedad y la muerte, esta autobiografía se convirtió en un relato crudo y honesto en donde contó cosas de su vida de las que nunca antes había hablado y que iban mucho más allá de sus aventuras sexuales. Desde el impacto que tuvo en ella el divorcio de sus padres hasta el hecho de que su papá se mudara a vivir en California por trabajo (era mánager de bandas como REO Speedwagon), pasando por cómo la codependencia emocional de su madre la expuso a muchos peligros, alegando que uno de sus novios abusó sexualmente de ella.

Cayendo en un ciclo de vergüenza y miedo, este evento traumático bloqueó su impulso creativo y ambición: “Cualquier forma de reconocimiento, cualquier posible crítica o incluso elogio, significaba que habría ojos sobre mí, e, históricamente, eso no era seguro. Así que me sentí confundida y desmotivada… Internalicé todo el miedo que tenía sobre el mundo exterior. Lo que pudo haber sido una forma de expresión enriquecedora, se convirtió en una profunda duda, depresión y tristeza, que se manifestaron como una aparente falta de ambición”, contó en su libro además de hablar cómo ese acto violento alteró su percepción del sexo: “Probablemente la disociación fue una habilidad que desarrollé la noche en que fui abusada”.

Viéndose obligada a enfrentar el trauma que había tapado y ocultado por muchísimos años después de un encuentro sexual brusco, que casi rozó el abuso, hablar de sexo y compartir parte de sus experiencias fue también una manera de sanar y poder reconciliarse con ella misma: “En el libro habla sobre lo que el sexo hizo por ella (...) No se trata tanto de los fetiches o los juegos. Su primera experiencia con un hombre despertó algo en ella. Él terminó quitándose la vida y el proceso que vivió después de eso es una revisión de su trauma. Eso nunca se mencionó en el podcast y creo que ella misma no lo había comprendido del todo”, explicó años más tarde su amiga. Boyer.

Reconectando con sus padres y perdonándo sus errores, Molly Kochan falleció en marzo de 2019 a los 45 años como consecuencia del cáncer de mama metastásico y después de estar internada por varios meses.

Pero muchos se preguntarán si Molly finalmente encontró el amor y es la propia autora quien da una respuesta brillante sobre este punto: “Ojalá pudiera terminar la historia del hospital con un relato asombroso sobre un hombre que me hizo sonrojar y me enamoró, pero mi visitante nunca llegó” (...) [Pero] Me doy cuenta de que sí llegué a enamorarme. Estoy enamorada. De mí misma”.

Dónde podés conocer más sobre la historia de Molly Kochan

Posicionándose como una voz súper relevante en la concientización sobre la lucha contra el cáncer, existen varias producciones que todavía están disponibles si lo que se busca es conocer un poco más sobre su historia. El primero es su famoso podcast, el cual sigue disponible y, si el inglés no representa una barrera de idioma, se puede escuchar en todas las plataformas de streaming. Otra excelente opción es leer su autobiografía: “A la mierda con el cáncer: cómo volverse completo” (Screw Cancer: Becoming Whole) en donde habla sobre el amor, la pérdida y qué es lo que realmente significó para ella lanzarse de cabeza a las profundidades de la oscuridad en busca de la luz. Por último y disponible en Disney+ a partir del 4 de abril, se puede disfrutar de la serie —Morir de placer— protagonizada por Michelle Williams y Jenny Slate. La historia inicia en el momento del diagnóstico y acompaña a los personajes en la decisión de hacer un cambio de vida y empezar a explorar con honestidad la complejidad de sus deseos sexuales.

