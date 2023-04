Ganó millones de dólares en la lotería, pero quedó en bancarrota por sus errores: “Tuve el sueño americano y lo perdí”

escuchar

Una mujer de Nueva Jersey ganó 5,4 millones de dólares tras acertar en dos premios mayores de la lotería. No obstante, las malas decisiones financieras, los constantes préstamos a sus amigos y su adicción por apostar en casinos la dejaron en bancarrota después de 20 años.

En octubre de 1985, Evelyn Adams obtuvo 3,9 millones de dólares con un boleto de lotería. Tan solo cuatro meses después, en febrero de 1986, consiguió 1,4 millones más con otro billete. La primera vez que ganó tenía solo una posibilidad entre 3,2 millones, mientras que la segunda significó una entre 5,2 millones. La mujer no eligió recibir su premio en una sola presentación, sino que tuvo pagos mensuales de US$218 mil, los cuales se disiparían durante los siguientes 20 años. Cuando llegó su primer cheque, Adams liquidó algunas deudas e inició un fondo para los estudios universitarios de su hija, recordó en 1986 el medio The New York Times.

Evelyn Adams acertó a dos premios millonarios con tan solo cuatro meses de diferencia Pixabay

Sus siguientes gastos fueron la compra de un auto y varios regalos para los miembros de su familia. En ese entonces, la mujer planeaba volver a la escuela, ya que no había asistido a la universidad. También quiso abrir una tienda de música, aunque ese sueño nunca se consolidó. Entre sus propósitos, también estaba tomar cursos de negocios para administrar su propia fortuna. “Ya tengo un contador fiscal y un asesor financiero”, declaró en aquel entonces.

El camino a la decadencia

Todo parecía ir hacia arriba. Sin embargo, conforme pasaron los años, tenía cada vez menos dinero. En 2006, Adams ya había perdido todo su dinero, según informó Lottery Post. “Ganar la lotería no siempre es lo que parece. Gané el sueño americano, pero también lo perdí. Fue una caída muy dura. Se llama tocar fondo”, aseguró la mujer.

Su final fue consecuencia de varios negocios fallidos y de su adicción a las apuestas, sobre todo a las máquinas tragamonedas de Atlantic City. “Era una gran apostadora, quizá no gasté un millón de dólares en eso, pero sí invertí demasiado dinero”, recordó.

En 2006, la mujer declaró que había perdido todo su dinero debido a préstamos que hizo a familiares y por apuestas en casinos Unsplash

Adams detalló que los múltiples préstamos que le hizo a sus amigos también provocaron su mala situación financiera: “Todos querían mi dinero. Todos tenían su mano extendida. Nunca aprendí una palabra simple en el idioma inglés: ‘No’”. Por último, señaló que desearía regresar el tiempo para evitar sus errores en el manejo de su fortuna: “Ahora sería mucho más inteligente”. Actualmente, la mujer vive en una casa rodante, según informó The Sun.

La mujer que perdió su premio millonario por ocultárselo a su esposo

Como en este caso, hay múltiples ganadores de la lotería que perdieron todo por uno o varios movimientos fallidos, así le sucedió a una mujer de California, quien tuvo que entregar su fortuna a su exmarido por no haberle compartido el triunfo desde un principio. Los hechos sucedieron en 1997, cuando Denisse Rossi le exigió sorpresivamente el divorcio a su esposo, quien aseguró que su matrimonio había sido sólido durante mucho tiempo.

Doce años después de la separación, el hombre descubrió que su expareja había ganado más de un millón de dólares en la lotería y que prefirió separarse antes de compartir su fortuna. Sin embargo, con sus acciones, la mujer violó las leyes estatales de divulgación de activos, por lo que un juez le ordenó darle todas sus ganancias a su exesposo.

