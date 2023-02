Un desafío visual para expertos que hay que resolver en solo 8 segundos: ¿dónde está el número 120?

escuchar

Los retos visuales ponen a prueba la capacidad visual, mental y de concentración de los distintos jugadores que se proponen a descifrar los enigmas que, semana a semana, se viralizan a través de las redes sociales. En esta oportunidad se propone encontrar el número 120 dentro del cuadrado naranja lleno de números desordenados. La dificultad en esta oportunidad será lograrlo antes de los 8 segundos.

A pesar de que el período de aislamiento por el coronavirus fue el momento ideal para que se viralicen este tipo de juegos en Internet, lo cierto es que estos desafíos nacieron mucho tiempo antes y cada vez son más los usuarios que se suman a poner a prueba su destreza mental con diferentes juegos.

La propuesta de hoy presenta una serie de números desordenados en cuatro filas de 14 números sobre un fondo naranja. “¿Dónde está el 120?”, se titula en la imagen.

En este acertijo hay que encontrar el número 120

Para lograr esto, el jugador contará con 8 segundos, por lo que tendrá que cronometrarse en momento de jugarlo y ponerlo a prueba. Sin embargo, si no logra hacerlo en el tiempo estipulado, contará con otro ocho segundos para intentar resolverlo lo más rápido posible.

Si el usuario no da con la solución a este problema, una pista trascendental es no solo buscar de izquierda a derecha o de arriba a abajo y viceversa, sino también mirar de manera diagonal. Si aún no da con la respuesta, a continuación estará el resultado.

Solución al reto visual del número 120

Para los participantes que dieron con el número 120 antes de los 8 segundos, cabe decir que son personas con capacidades visual, mental y de concentración muy desarrolladas.

Para los que les costó, se rindieron o, simplemente, no lo hicieron en el tiempo estipulado, todavía hay cientos de desafíos visuales para continuar con la práctica de estos juegos.

Soluciónal acertijo

La respuesta final a este enigma se encuentra en la segunda fila, en el lado izquierdo de la imagen, donde comienza el 1. No obstante, el resto de los números no está a la derecha, sino en diagonal hacia abajo y de izquierda a derecha.

Con estos desafíos, las personas pueden llegar a pasar varios minutos frente a la pantalla por la dificultad de los mismos, aunque hay algunos que tienen facilidad y dan con la solución rápidamente. Desde la época del aislamiento, estos juegos se popularizaron y cada vez más personas se suman a querer resolverlos.

Desafío visual solo para elegidos: ¿podés encontrar el objeto escondido en menos de 20 segundos?

En la siguiente ilustración que presenta el diario británico The Sun, la prueba consiste en encontrar en menos de 20 segundos un lápiz labial oculto en una cocina, una meta que muy pocos de los que lo intentan pueden alcanzar.

Solo el cinco por ciento de los que lo intentan puede encontrar el lápiz de labios en la ilustración Jagran

El dibujo que expone el medio británico es el de un cuarto de cocina con varios objetos y muebles en ella. Y en esa habitación con utensilios diversos, una pileta, una mesada, varias estanterías y una caja de cereal, entre otras cosas, lo que se debe hallar, con una agudeza visual muy necesaria, es un lápiz labial.

La solución de este acertijo estaba a la vista, solo había que aguzar la mirada Grajan Josh

Si después de un rato no encontraste la solución a este desafío visual, se ofrece una imagen con la respuesta. Y se verá que, por más que haya resultado difícil encontrar el lápiz labial, este se encontraba a la vista, prácticamente en el centro de la imagen.

