Un investigador explicó la reacción que tendría nuestro cuerpo en los distintos planetas. Fuente: Science.

Todos los seres humanos alguna vez nos preguntamos cómo sería visitar los otros planetas del Sistema Solar, el único problema es que no podríamos sobrevivir en ninguno de ellos ya que la Tierra es el único lugar habitable para nuestra especie.

El periódico británico The Sun le consultó a Daniel Brown , doctor de la Universidad de Nottingham, sobre la forma en la qué el cuerpo reaccionaría en una posible visita a cada uno de estos planetas.

Venus , por ejemplo, es el más caluroso de todos y sería inhabitable. "Tiene una atmósfera tan espesa que su superficie se sentiría como si estuviera a 1 km bajo el agua. Tiene temperaturas de alrededor de 400° C y nubes de ácido sulfúrico. Un buen ejemplo del efecto invernadero. Al final serías aplastado y quemado en un segundo ", explica el especialista.

Venus es el segundo planeta más cercano al Sol. Fuente: Wikipedia.

Mercurio es el planeta más cercano al Sol y tiene la particularidad de ser extremadamente helado o caliente. Brown explicó: "Durante sus 88 días terrestres de luz solar, hace 425° C de calor y en los siguientes 88 días terrestres de la noche se congela a alrededor de -150° C. Mercurio prácticamente no tiene atmósfera para nosotros. Así que al final te congelarías o tostarías en menos de dos minutos ".

Mercurio puede llegar a temperaturas de 425º C o -150º C. Fuente: ABC.

En relación al planeta Tierra , el doctor aseguró que "deberíamos sobrevivir en este planeta durante aproximadamente 80 años. Meterse con el ecosistema y el clima podría colocar condiciones muy diferentes".

Uno de los planetas favoritos de la NASA para poner gente en su superficie es Marte . Aunque sin protección el ser humano no podría durar mucho tiempo. "Muchos piensan que hace bastante calor, pero en los meses de verano podría ser casi las mismas condiciones que en los valles secos de la Antártida. Pero el problema más grande es que tiene una atmósfera mucho más delgada, comparable a la atmósfera de la Tierra a 35 km de altura. Los aviones comerciales vuelan a no más de 12 km y el famoso avión espía U-2 solo alcanzó los 21 km. Entonces nuestros fluidos corporales comenzarían a hervir . No hay buenas condiciones en absoluto y si tuviera suerte, el humano sobreviviría dos minutos", afirmó Brown.

En Marte el humano no podría durar más de dos minutos ya que sus fluidos corporales comenzarían a hervir. Fuente: Pinterest.

Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar y al ser un gigante gaseoso, el humano no tendría una superficie en la que pararse. "Ahora entramos en el reino del gigante gaseoso, por lo que no hay una superficie sólida real como tal. A esta distancia del Sol, hace tanto frío que no se puede obtener la luz del sol sobre las nubes, pero su problema radica en la atmósfera a través de la cual será arrastrado cada vez más rápido al centro del planeta para ser vaporizado a medida que profundiza. La inmensa presión lo aplastará y podría durar un segundo en el mejor de los casos".

En Júpiter no hay superficie sólida, ya que es un gigante gaseoso y la presión aplastaría a cualquier persona en un segundo. Fuente: STFC

Por último tenemos a Saturno, Urano y Neptuno , en estos tres planetas tendríamos una experiencia similar. "Todos estos son gigantes de gas con diferentes tamaños, pero eso no importa, ya que de todos modos seríamos aplastados y vaporizados dentro de estos planetas hechos solo de atmósfera.

En Saturno, así como en Urano y Neptuno, seríamos aplastados y vaporizados. Fuente: NASA