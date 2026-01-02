El comienzo del nuevo año cuenta con actividades y proyectos para el primer mes, por lo que para muchas personas es elemental contar con el calendario de enero 2026 para imprimir, y así tener a mano la versión en papel con todos los días del mes y la posibilidad de agendar eventos o resaltar tareas.

Las ventajas de tener impreso el calendario de enero 2026 Gemini

La alternativa digital que permite destacar actividades en el celular u otro dispositivo es sumamente útil, pero pocas cosas fijan en la mente un acontecimiento o una planificación específica como ver en el calendario de papel las fechas, días hábiles, fines de semana, con miras a planificar y organizar todo lo más importante del mes.

El calendario impreso permite recordar fechas y eventos solo con un golpe de vista, además de la posibilidad de agregar tareas que vienen a la mente de manera repentina y que, si no se anotan, luego es más difícil de recordar o relacionar con cada jornada del mes.

Alternativas para imprimir el calendario de enero 2026

Dependiendo de las preferencias personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de enero 2026, con diseños, colores, dibujos y estéticas para todos los gustos.

Una opción para imprimir el calendario de enero

Otra alternativa para imprimir el calendario del mes

Un diseño para tener el calendario de enero en papel

Un diseño para marcar los eventos del mes

Otra versión en papel para el calendario de enero

Todos los feriados de 2026

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre