Calendario de enero 2026 para imprimir
Tener el mes completo en su versión en papel permitirá agendar y visualizar las actividades con mayor facilidad y tenerlas presente de manera rápida
El comienzo del nuevo año cuenta con actividades y proyectos para el primer mes, por lo que para muchas personas es elemental contar con el calendario de enero 2026 para imprimir, y así tener a mano la versión en papel con todos los días del mes y la posibilidad de agendar eventos o resaltar tareas.
La alternativa digital que permite destacar actividades en el celular u otro dispositivo es sumamente útil, pero pocas cosas fijan en la mente un acontecimiento o una planificación específica como ver en el calendario de papel las fechas, días hábiles, fines de semana, con miras a planificar y organizar todo lo más importante del mes.
El calendario impreso permite recordar fechas y eventos solo con un golpe de vista, además de la posibilidad de agregar tareas que vienen a la mente de manera repentina y que, si no se anotan, luego es más difícil de recordar o relacionar con cada jornada del mes.
Alternativas para imprimir el calendario de enero 2026
Dependiendo de las preferencias personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de enero 2026, con diseños, colores, dibujos y estéticas para todos los gustos.
Todos los feriados de 2026
Enero
- Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible).
Febrero
- Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
- Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
Marzo
- Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
